Neugieriges Jungtier

Duisburg. Niedlicher Nachwuchs im Affenhaus des Duisburger Zoos: Ende Januar ist ein schneeweißes Bärenstummelaffen-Jungtier geboren worden. Das teilte der Zoo am Freitag mit. Für den Erhalt der stark gefährdeten Primatenart, die in den Regenwäldern Westafrikas zu Hause ist, sei die Geburt des kleinen Männchens ein großer Erfolg.

Affenmutter Black kümmere sich mit viel Liebe und Routine um ihren fünften Zögling, hieß es. „Besser könnte es kaum laufen“„, sagte Revierleiter Alexander Nolte. Immer häufiger wage sich das Jungtier aus den schützenden Armen seiner Mutter und erkunde neugierig die Umgebung.

Beim Aufwachsen in der Familiengruppe genieße der jüngste Bärenstummelaffen-Sprößling Narrenfreiheit – und zwar so lange, wie das Affenkind sein weißes Fell habe: „Das verlieren die Kleinen schrittweise ab dem vierten Lebensmonat und bekommen dann ihr schwarzes Haarkleid“, so Nolte. ( dpa