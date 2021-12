Neuer Hund im Weißen Haus: Biden begrüßt «Commander»

Washington (dpa) - US-Präsident Joe Biden hat einen neuen Hund bei sich im Weißen Haus aufgenommen. Biden stellte den Welpen «Commander» am Montag mit einem Foto und einem kurzen Video bei Twitter vor.

Der Schäferhund soll Medienberichten zufolge ein Geschenk der Familie an den 79-Jährigen sein. Biden begrüßte ihn mit den Worten «Willkommen im Weißen Haus». In dem veröffentlichen Videoclip ist zu sehen, wie der Präsident einen Ball wirft und «Commander» hinterher flitzt. Das Weiße Haus gab keine weiteren Details zu dem Tier bekannt.

Biden hatte nach Amtsantritt seine zwei Deutschen Schäferhunde Major und Champ mit ins Weiße Haus gebracht. Champ starb im Sommer. Major machte Schlagzeilen, weil es zu Zwischenfällen mit Mitarbeitern des Weißen Hauses kam - unter anderem soll er ein Mitglied aus Bidens Sicherheitsteam gebissen haben. Der Hund lebt nun hauptsächlich im Haus der Familie in Wilmington. First Lady Jill Biden hatte im Frühjahr eigentlich angekündigt, dass bald auch eine Katze ins Weiße Haus einziehen solle. Eine Sprecherin sagte dem Sender CNN nun, im Januar solle es so weit sein.

© dpa-infocom, dpa:211221-99-461280/4

