Neue Kritik an Polizei

London. Auch Tage nach dem Urteilspruch gegen den Mörder der Londonerin Sarah Everard wächst die Kritik an der Polizei in der britischen Hauptstadt. Premierminister Boris Johnson klagte über einen zu laxen Umgang mit Gewalt gegen Frauen bei Polizei und Justiz. Parlamentspräsident Lindsay Hoyle zeigte sich besorgt über die Sicherheit auf dem Parlamentsgelände, nachdem bekanntwurde, dass der Täter, selbst ein Polizist, mehrmals mit einer Schusswaffe zum Schutz des Parlaments eingesetzt wurde.

Der Täter wurde kürzlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte die 33-jährige Everard im März unter falschen Behauptungen in London festgenommen, entführt, vergewaltigt und ermordet. Der Fall löste eine Vertrauenskrise in die britische Polizei und eine Welle der Empörung über Gewalt gegen Frauen in dem Land aus.

Für Entrüstung sorgte unter anderem, dass die Polizei den Mann jahrelang in den eigenen Reihen geduldet hatte, obwohl er mehrmals wegen Exhibitionismus und unangemessenen Verhaltens gegenüber Frauen auffällig geworden war. dpa