Netz freut sich über „Tagesschau“-Clip

„Digga, wie fly ist eigentlich die ,Tagesschau’, wenn sie mit Jugendwörtern flext. Läuft bei dir – ARD.“ Das sind ungewöhnliche Worte von „Tagesschau“-Sprecherin Susanne Daubner, die sonst seriös die Nachrichten in der ARD-Sendung präsentiert. Doch mit diesem 20-Sekunden-Clip, den die ARD am Montagvormittag auf ihren Social Media-Kanälen teilte, will die Sprecherin das am Montag frisch gekürte „Jugendwort des Jahres“ 2021 erklären: „cringe“. Und das mit Hilfe vieler Jugendwörter, die man sonst nicht aus der „Tagesschau“ kennt.

Mit diesem Video schließt die Sendeanstalt an einen vergangenen Social-Media-Hit an, den die ARD mit Daubner bei der Bekanntgabe der Kandidaten für das „Jugendwort 2021“ Ende August ins Netz stellte. Neben „cringe“ nannte sie darin unter anderem Begriffe wie „sheesh“, „Digga“ oder „sus“. Der 36 Sekunden lange Clip wurde im Sommer zum Tiktok-Hit: Fast drei Millionen Menschen hatten das Video angeklickt und 50 000 geteilt, wie die ARD auf Twitter im Sommer mitteilte.

Und auch der aktuelle 20-Sekunden-Clip mit Susanne Daubner hat gute Chancen genauso zum Social-Media-Hit zu werden wie sein Vorgänger im August. Bei den Nutzern kommt das Video gut an: Am Montagvormittag hatte das Video in wenigen Stunden bereits mehr als 4000 „Gefällt mir“-Klicks und wurde auf Twitter fast 600 Mal geteilt. dpa