Hamburg/Kassel. Mit einem Post auf Instagram hat Pop-Sängerin Nena erneut für Wirbel gesorgt. „Danke Kassel“: Mit diesen Worten war ein Video auf dem Social-Media-Kanal der Sängerin überschrieben, das offensichtlich auf die umstrittene Demonstration gegen Corona-Auflagen am vergangenen Samstag abzielt. Der Clip zeigt im Zeitraffer eine demonstrierende Menge und ist mit einem weißen Herz und dem Datum der Demonstration, „20.03.2021“, versehen. Der Clip, der bis Mittwochfrüh zu sehen war, war Teil einer Instagram-Story, die nach 24 Stunden wieder verschwindet. Auf eine dpa-Anfrage reagierte das Management von Nena zunächst nicht.

Hinterlegt wurde der Beitrag mit einem Lied über Corona von Jan und Xavier Naidoo. Letzter taucht immer wieder mit umstrittenen Äußerungen zur Corona-Pandemie auf. Auch den beiden Sängern dankte Nena in ihrer Story. In dem Song heißt es unter anderem: „Viele Maßnahmen klingen wie Befehle. Doch was macht das mit unserer Seele?“ und „Lockdown, Shutdown, ohne Alternative, Künstler und Kneipen bleiben ohne Perspektive“. Auch ein Fanclub teilte ihre Botschaft mit den Worten: „Liebe wird aus Mut gemacht ... Nena“. Im vergangenen Oktober hatte die Sängerin mit einem Post kontroverse Diskussionen um mögliche Verschwörungstheorien ausgelöst, aber verdeutlicht, dass sie nicht als Corona-Leugnerin verstanden werden wolle. dpa