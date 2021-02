München. Vom Bademeister im Ruhrgebiet zum Filmstar in den USA: Ralf Moeller gehört zu den wenigen deutschen Schauspielern, die es in Hollywood tatsächlich geschafft haben. In seiner Biografie „Erstma’ machen!“ (Verlag Gräfe und Unzer, München, 192 Seiten, 16,99 Euro), die am 2. März erscheint, beschreibt der 62-Jährige, der auch mal erfolgreicher Bodybuilder war, seinen außergewöhnlichen Werdegang.

Ehemaliger „Mr. Universum“ Ralf Moeller wurde 1959 in Recklinghausen geboren und absolvierte eine Ausbildung zum Schwimmmeister. Er entdeckte seine Leidenschaft fürs Bodybuilding. Moeller wurde mehrmals deutscher Meister und 1986 zum „Mr. Universum“ gekürt. Moeller wirkte in actionreichen Hollywood-Spektakeln wie Cyborg oder Universal Soldier mit. Im Jahr 2000 ergatterte der Schauspieler sogar eine Rolle an der Seite von Russell Crowe in dem mit fünf Oscars prämierten Monumentalfilm Gladiator. ZRB

AdUnit urban-intext1

Herr Moeller, haben Sie heute schon Gewichte gestemmt?

Ralf Moeller: Nein, heute kam ich noch nicht dazu. Aber ich trainiere schon regelmäßig. Das gehört zu meinem ganz normalen Tagesablauf, ich bin normalerweise zwischen einer und anderthalb Stunden zugange. Ich bewege natürlich keine 30 Tonnen Eisen mehr wie früher, das geht mittlerweile alles deutlich gemäßigter vonstatten (lacht). Ich bin jetzt 62, und es geht mir in erster Linie darum, Muskeln zu erhalten und fit zu bleiben.

Was ist neben Sport noch wichtig?

AdUnit urban-intext2

Moeller: Die richtige Ernährung. Ich ernähre mich seit ein paar Jahren hauptsächlich vegan. Ab und zu esse ich zwar noch einen Fisch oder mal ein Ei, aber im Großen und Ganzen verzichte ich auf tierische Lebensmittel. Ich setze auf Obst und Gemüse, man darf ja nicht vergessen, dass einige der stärksten Tiere wie der Elefant oder der Gorilla ebenfalls Veganer sind. Außerdem gibt es fantastische vegane Rezepte im Internet, man kann sich sogar ein Schnitzel aus rein pflanzlichen Bestandteilen zubereiten. Zu viel Fleisch essen ist einfach ungesund und verursacht Umweltschäden. Außerdem bin ich gegen Massentierhaltung, die finde ich grausam.

Sie treiben Sport, leben vegan. Gestatten Sie sich denn auch kleine Schwächen?

AdUnit urban-intext3

Moeller: Doch, doch, ich trinke am Wochenende meinen Rotwein, gönne mir ab und zu mal ein Stück Kuchen und rauche auch mal eine kubanische Zigarre. Also so ist es nicht.

AdUnit urban-intext4

Rauchen Sie auch noch mit Ihrem alten Freund Arnold Schwarzenegger die ein oder andere Zigarre?

Moeller: Klar, ab und zu kommen wir immer noch zum Rauchen zusammen. Wir müssen keine Friedenspfeife rauchen, weil wir uns immer gut verstanden haben und auch nach wie vor gut verstehen, aber eine feine Zigarre aus kubanischer Produktion darf es dann schon sein. Manchmal trainieren wir auch noch zusammen.

Sie pendeln zwischen Los Angeles und Recklinghausen, derzeit leben Sie in Deutschland bei Ihren betagten Eltern. Wie empfinden Sie die Corona-Krise?

Moeller: Krise ist gut, das ist ein wahrer Corona-Tsunami, muss man sagen. Die wirtschaftlichen Folgen für viele Menschen sind natürlich schlimm. In den Innenstädten, gerade hier im Ruhrgebiet, werden viele Geschäfte nicht mehr aufmachen. Am schlimmsten aber ist, dass die Politik meiner Meinung nach völlig versagt hat, vor allem was die Beschaffung von ausreichend Impfstoff angeht. In Amerika werden die Menschen im Supermarkt geimpft, und bei uns stehen die Impfzentren leer. Ich habe trotzdem noch von keinem Politiker gehört, dass er einen Fehler gemacht hat. Das ist doch ein Armutszeugnis.

Ihr Buch, das dieser Tage erscheint, hat den markigen Titel „Erstma’ machen!“. Ist das Ihr Lebensmotto?

Moeller: Immer gewesen. Man muss an sich glauben und darf nie aufgeben, das ist das Wichtigste. Man kann vieles infrage stellen und sich immer wieder fragen, ob es ratsam ist, dies oder jenes umzusetzen – im Sport, Geschäftsleben, einfach überall. Aber es ist fast immer besser, weniger zu grübeln und erstmal zu machen, die Dinge anzupacken. Das gilt für alles, und dann muss man sich später auch nicht den Vorwurf machen, es nicht versucht zu haben. Erstma’ machen ist das Wichtigste.

Gab’s auch Durststrecken?

Moeller: Klar, viele, das ist das Leben. Sachen haben nicht funktioniert, es gab Enttäuschungen. Das Wasser des Flusses, der oben in den Bergen entspringt, läuft nicht gerade ins Tal runter, sondern in Schlangenlinien. Aber irgendwann kommt der Fluss am Meer an, und genauso ist es auch in unserem Leben. Man weiß einen Erfolg doch umso mehr zu schätzen, wenn es auch Hindernisse gab und man Rückschläge überwinden musste.

Mussten Sie den Nazi spielen?

Moeller: Nein, Nazis habe ich nie gespielt. Mir wurde das auch nicht oft angeboten, aber wenn, dann habe ich dankend abgelehnt. Ich musste solche Rollen zum Glück auch nicht aus Geldnot oder so annehmen. Witzige Geschichte dazu: Ich sollte einmal einen Nazi spielen, und nachdem ich mit dem Regisseur und dem Drehbuchautor gesprochen hatte, wurde ein israelischer Geheimagent draus. Da habe ich die Rolle mal eben um 180 Grad gedreht. Ich habe mir gedacht: Wenn ich erst mal in einer Naziuniform durch einen Film springe, komme ich da nur schwer wieder raus.