Nasse Rekorde – hätten Sie’s gewusst?

Berlin. Hätten Sie’s gewusst? Wo kann man im größten Pool seine Bahnen ziehen? Wo von der höchsten Wasserrutsche sausen? Und wer schwamm jemals am weitesten? Einige Fakten für Besserwisser:

Megastark

Die International Swimming Hall Of Fame nennt sie die „Queen of the English Channel“: Die Britin Alison Streeter hat den Ärmelkanal insgesamt 43 Mal durchquert. Das ist nicht ihr einziger Rekord: 1983 durchschwamm sie als jüngste Frau im Alter von 19 Jahren und erste Britin den Ärmelkanal zweimal nonstop. Das schaffte sie in 21 Stunden und 16 Minuten. Den Männer-Rekord hält etwas abgeschlagen der Brite Kevin Murphy, der die Meerenge 34 Mal schwimmend schaffte.

Megaweit

Auch ohne den Körper eines Modell-Athleten hält der Slowene Martin Strel den Weltrekord im Marathon-Schwimmen. 2007 schwamm der damals 52-Jährige in 66 Tagen 5268 Kilometer im Amazonas von Atalaya in Peru bis ins brasilianische Belém. Im Schnitt legte der Slowene 80 Kilometer pro Tag zurück. Den Rekord hält er laut Guinness-Buch noch immer. Der Serbe Darko Novovic, der 2010 dieselbe Strecke in angeblich nur 46 Tagen schwimmend zurücklegte, wurde nicht in die Rekordliste aufgenommen.

Megakalt

Die Leipzigerin Alisa Fatum kann an heißen Sommertagen in besonders kühlen Schwimm-Erinnerungen baden. Sie hält seit 2019 den Weltrekord als schnellste Eisschwimmerin auf der 1000-Meter-Strecke. Als erste Frau schaffte sie die Strecke in weniger als 13 Minuten – und das bei einer Wassertemperatur von 1,4 Grad.

Megahoch

Der weltweit höchstgelegene Pool in einem Gebäude wurde laut Guinness-Buch in Hongkong gebaut. Das Schwimmbecken des Ritz-Carlton Hotels liegt in einer Höhe von 468,8 Metern. Das Becken ist nicht riesengroß, reicht aber mit 20 Metern Länge, um darin seine Bahnen zu ziehen. Das Gebäude, in dem das Luxushotel die oberen Etagen einnimmt, ist mit insgesamt 484 Metern Höhe mehr als eineinhalb Mal so hoch wie der Pariser Eiffelturm (300 Meter).

Megagroß

Im ägyptischen Badeort Scharm el Scheich findet sich der größte künstlich geschaffene Pool der Welt. Das in der Sinai-Wüste gelegene „Citystars“ wird seit Ende 2012 im Guinness-Buch der Rekorde als „größte menschengemachte Lagune“ geführt. Alleine die Wasserfläche nimmt demnach 96 800 Quadratmeter ein. Zum Vergleich: Ein Fußballfeld ist meist 7000 Quadratmeter groß.

Megarutschig

Im Wasserpark Aldeia das Águas in Brasilien haben sie schon 1999 eine 50 Meter hohe Wasserrutsche aufgebaut, von der man sich bei einer Neigung von 60 Grad mit fast 100 Stundenkilometer in einen Pool stürzen kann – die „Kilimanjaro“ genannte Attraktion ist nix für Angsthasen. Zum Vergleich: Deutschlands vermutlich höchste Wasserrutsche steht mit 25 Metern im Brandenburger Resort Tropical Islands. dpa

