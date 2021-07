Nachwuchs in Wilhelma

Stuttgart. Drei kleine Schneeleoparden sind die neuen Stars in der Stuttgarter Wilhelma. Wie der Zoo am Mittwoch mitteilte, tollt das Trio nach Wochen in der Wurfbox nun im Freien herum. Dawa, Karma und Nyima wurden am 11. April geboren. Die Drillinge wagten zunächst nur frühmorgens und abends Ausflüge unter den Augen von Mutter Kailash – interessiert beobachtet von Vater Ladakh. Der darf seinen Nachwuchs vorerst nur vom Nachbargehege aus sehen. Die zwölf Wochen alten Leoparden sind laut Zoo so ungestüm und teilweise unbeholfen, dass sie zunächst ohne den Kater in Ruhe das Gehege kennenlernen sollen.

Die Raubkatzen-Mädchen haben eine besondere Geschichte: Sie sind Enkelinnen von Dshamilja, der eine spezielle Bedeutung im Erhaltungszuchtprogramm der europäischen Zoos zukommt. Dshamilja wurde im Hochgebirge von Tadschikistan geboren und geriet mit fünf Monaten in die Schlagfalle von Wilderern. Sie büßte dabei ein Drittel ihres rechten Hinterfußes ein. Eine Anti-Wilderer-Einheit entdeckte das verletzte Tier auf einem Schwarzmarkt. Weil sie ohne Mutter und mit der Verstümmelung nicht in der Wildnis hätte überleben können, kam sie in den Züricher Zoo. Sie wurde 19 Jahre und mehrfache Mutter. Weltweit gibt es laut Wilhelma weniger als 4000 Schneeleoparden. dpa