Rhein-Neckar. Hochnebel hält sich teils ganztägig am Donnerstag in der Metropolregion, vor allem an Flüssen und in Tälern. Abseits davon ist es häufig sonnig. Es bleibt meist niederschlagsfrei, die Tageshöchstwerte erreichen um die 13 Grad. Nachts wird es dann wieder neblig.

