Rhein-Neckar. Zu Wochenbeginn bleibt es in der Metropolregion bis in den Vormittag hinein gebietsweise trüb durch Nebel und Hochnebel. Nach Auflösung dann viel Sonne und weitgehend trocken. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 14 Grad. Im Laufe der Woche nimmt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Wind zu. Am Mittwoch gebe es auch in tieferen Lagen stürmische Böen. Im Bergland sei mit Sturmböen zu rechnen.

