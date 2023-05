Nach Festnahme am Palast: Mann in geschlossener Psychiatrie

London. Ein Mann, der am Dienstag mit einem Messer vor dem Buckingham-Palast in London festgenommen wurde, ist in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Der 59-Jährige hatte Patronen über den Zaun des Palasts geworfen und ein Messer bei sich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sein Rucksack wurde vorsichtshalber mit einer kontrollierten Explosion gesprengt. Hintergrund dafür war, dass er den Beamten während seiner Festnahme geraten hatte, den Rucksack mit Vorsicht zu behandeln, hieß es in einer Meldung der britischen Nachrichtenagentur PA.

Der Vorfall hatte für große Aufregung gesorgt. Einen terroristischen Hintergrund hatte die Polizei jedoch rasch ausgeschlossen. Das Königspaar war zu dem Zeitpunkt nicht im Palast.