Mutter und Kinder tot: Polizei wirft 31-Jährigem Mord vor

Killamarsh/Derby (dpa) - Nach dem Fund von vier Leichen in England hat die britische Polizei einen 31-jährigen Mann wegen Mordes an einer Frau und drei Kindern angeklagt.

Ein Richter in der Stadt Derby ordnete am Mittwoch Untersuchungshaft an. Medienberichten zufolge ist der mutmaßliche Täter der Lebensgefährte der getöteten Frau. Die 35-Jährige sowie ihr 13-jähriger Sohn, ihre 11-jährige Tochter und eine 11-jährige Freundin des Mädchens waren am Sonntagmorgen tot in einem Haus in der Stadt Killamarsh bei Sheffield entdeckt worden.

Der Fall hat landesweit für Entsetzen gesorgt.

© dpa-infocom, dpa:210922-99-311647/4

