Mord aus Corona-Frust?

Idar-Oberstein. Der junge Mann jobbt in der Tankstelle im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein, weil er sich Geld für seinen Führerschein verdienen will. Als abends ein Kunde Bier kaufen will, aber keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, weist der 20-Jährige ihn auf die Maskenpflicht hin. Es kommt zum Streit. Ohne das Bier verlässt der 49-Jährige verärgert den Raum. Gut eineinhalb Stunden später ist der junge Verkäufer tot. Erschossen von dem Mann, der noch einmal zurückgekommen war. Zunächst mit Corona-Maske, die er dann aber an der Kasse provozierend wieder absetzte. Der Student wies ihn erneut auf die Maskenpflicht hin – da zog der Mann einen Revolver, schoss dem Studenten gezielt von vorne in den Kopf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So stellt sich für die Ermittler bislang der Fall dar, der weit über die Grenzen der für ihre Edelsteine bekannten Stadt Idar-Oberstein große Erschütterung ausgelöst hat. Das Motiv für die Tat scheint nach bisherigen Erkenntnissen im Ärger über die Durchsetzung der Corona-Regeln zu liegen. Ihn habe die Situation der Corona-Pandemie stark belastet, er habe ein Zeichen setzen wollen – so stellte es der dringend tatverdächtige 49-Jährige den Ermittlungen in Vernehmungen dar.

Inzwischen sitzt der Deutsche, der bislang polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten war, wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Er lebt in Idar-Oberstein und ist als Selbstständiger in der IT-Branche tätig. Aus Ermittlerkreisen wurde am Dienstag bekannt, dass der Mann in den Theorien der Corona-Leugner „bewandert“ sei. „Er kennt die Quellen und hat auch angegeben, dass er sich da schlau gemacht hat“, hieß es. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann aber mit seinen Gedanken noch nicht nach außen aufgetreten. Dazu liefen aber derzeit weitere Ermittlungen - vor allem über die Auswertung von elektronischen Datenträgern erhoffe man sich Aufschlüsse.

Frage nach Herkunft der Waffen

Die Untersuchungen würden noch einige Wochen dauern, so die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach. In der Zeit wolle man keine „Wasserstandsmeldungen“ geben, sagte Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann. Zu den offenen Fragen gehört auch die Herkunft der Waffen, die der mutmaßliche Todesschütze besaß. „Die Waffen hat er nicht legal besessen.“ Woher sie stammten, sei noch völlig unklar, sagte Fuhrmann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach Einschätzung des Kriminalpsychologen Rudolf Egg sollte das Aggressionspotenzial des Täters genau untersucht werden. „Man muss bei einer Tat immer unterscheiden zwischen dem unmittelbaren Anlass und dem eigentlichem Grund“, sagte der Fachmann aus Wiesbaden. „Was da wirklich an diesem Tag und an diesem Abend war, worüber er sich noch geärgert hat“ – das sei noch völlig unklar. Möglicherweise habe der Verdächtige ganz andere Gründe als die Corona-Auflagen gehabt.

Die schreckliche Tat hat in Idar-Oberstein große Betroffenheit ausgelöst. Vor dem Tatort Tankstelle legten viele Menschen Blumen und Kränze nieder, stellten Kerzen auf. Für das Rathaus sei am Montag Trauerbeflaggung angeordnet worden - die Stadt diskutiere über eine Gedenkveranstaltung. Der Getötete sei als „ruhiger und besonnener Mann“ bekannt gewesen, sagte der Leiter des Kommissariats für Kapitaldelikte bei der Kripo Trier, Christian Soulier. Und er fügte zum Ablauf des Tatabends hinzu: „Er hat alles richtig gemacht.“

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) äußerte sich schockiert über den tödlichen Angriff . „Der Schock sitzt tief, meine Gedanken sind bei Familie und Freunden des Opfers“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Die Tat muss aufgeklärt, der Täter bestraft werden.“Der rheinland-pfälzische FDP-Landesvorsitzende und Bundes-Generalsekretär der Liberalen, Volker Wissing, sagte, es sei für das ganze Land „eine schreckliche und zutiefst verstörende Erfahrung, wie ein unschuldiger junger Mensch durch eine ebenso sinnlose wie grausame Gewalttat aus dem Leben gerissen“ werden konnte. Es sei unerträglich, dass ein Mensch sterben musste, weil er sich für die Einhaltung von Recht und Gesetz, für den Schutz der Gesundheit eingesetzt habe. „Eine Gesellschaft, in der so etwas möglich ist, kann nicht einfach zum Alltag zurückkehren“, so Wissing.

Teilweise Zustimmung im Netz

In sozialen Netzwerken wurde der mutmaßliche Täter teilweise für seinen Widerstand gegen die Corona-Auflagen gefeiert. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte: „Es ist empörend und widerlich, wenn die furchtbare Bluttat von Idar-Oberstein nun im Netz für noch mehr Hass und noch mehr Menschenverachtung missbraucht wird“. Der Radikalisierung von gewaltbereiten Corona-Leugnern müsse sich der Rechtsstaat mit allen Mitteln entgegenstellen. Lambrecht erinnerte daran, dass die Regierung die Strafvorschriften gegen Hassbotschaften mit ihrem Gesetzespaket gegen Hass und Hetze deutlich verschärft habe. „Wer aggressiv hetzt und droht, muss mit Anklagen und Verurteilungen rechnen.“ dpa

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3