Moorgebiet in Flammen

Huddersfield. In der englischen Grafschaft Yorkshire ist ein Moorgebiet großflächig in Brand geraten. Rund 50 Feuerwehrleute versuchten seit Sonntagabend, das Feuer in den Griff zu bekommen, berichtete die BBC am Montag. Die Löscharbeiten dauerten am Montag noch an, Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und nicht in die Nähe des Marsden-Moores zu kommen. Einige angrenzende Straßen blieben gesperrt.

AdUnit urban-intext1

Der National Trust, der in England Naturschutzgebiete betreut, sprach von herben Umweltschäden. „Dieses Feuer hat ein wichtiges Gebiet für seltene Vögel und Säugetiere sowie das kohlenstoffbindende Moor zerstört“, sagte Craig Best vom National Trust. „Leider war dies wieder ein von Menschen gemachtes Feuer, das leicht zu vermeiden gewesen wäre.“ Wie genau das Feuer zustande gekommen war, blieb vorerst unklar. Grillen und Feuermachen sind in dem gesamten Gebiet streng verboten. dpa