Mit viel Spaß abgrundtief böse

Essen. Cruella de Vil ist wohl die diabolischste Figur Disneys. Wie es dazu kam, zeigt „Cruella“ (im Kino und bei Disney+ verfügbar) mit Emma Stone und Emma Thompson (Bild). Das Duell gehört zum Besten, was das Kino derzeit zu bieten hat.

Mrs. Stone, waren Sie überrascht, dass Disney für einen so düsteren und stellenweise sehr bösen Film wie „Cruella“ grünes Licht gegeben hat?

Zwei Oscar-Preisträgerinnen



Geboren 1988 im US-Bundesstaat Arizona, gab Emma Stone ihr Fernsehdebüt 2005 in „The New Partridge Family“. Für ihre Rolle als Mia Dolan in „La La Land“ wurde Stone 2017 mit dem Oscar als „beste Hauptdarstellerin“ ausgezeichnet. Emma Thompson (Bild), 1959 in London geboren, gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen. 1992 wurde sie mit dem Oscar als „beste Hauptdarstellerin“ geehrt. seko

Emma Stone: Das war ich tatsächlich. Es ist sicher der dunkelste Disney-Film, den ich seit langem gesehen habe. Aber es macht ja auch Sinn. Schließlich wird sehr eindrucksvoll gezeigt, wie aus der unschuldigen Estella die psychopathische Kult-Figur Cruella de Vil wird, die wir aus „101 Dalmatiner“ kennen.

Mrs. Thompson, Sie spielen die Baroness – eine neue Figur im Disney-Kosmos. Sie ist faszinierend und zugleich ein lebendiger Alptraum. Wie sind Sie an diese Rolle herangegangen?

Emma Thompson: Ich habe mich einfach an die bösen Charaktereigenschaften erinnert, die ich zur Genüge habe! (Lacht) Wäre mein Mann jetzt hier, würde er sagen: „Da war absolut keine Schauspielkunst nötig.“ Aber im Ernst: Ich hatte sehr viel Spaß dabei, endlich einmal so eine abgrundtief böse Person zu spielen. Jahrzehntelang habe ich doch „gute Frauen im Kostüm“ gespielt, wie meine Mutter es nannte. Jetzt konnte ich endlich einmal die „böse Frau im Kostüm“ sein. Und – oh mein Gott! – was für sensationelle Kleider das waren! Diese Kleider haben mich getragen. Ich musste eigentlich nichts weiter als den Text aufsagen. Emma und ich kamen jeden Tag in einem anderen, absolut bezaubernden Outfit ans Set … und jedes Mal haben wir uns gegenseitig ausgiebig von allen Seiten bestaunt, als wären wir Kunstwerke. Was wir ja auch wirklich waren!

Stone: Ja, wir waren jedes Mal total überwältigt von den Kleidern und Kostümen. Da waren Modelle dabei, die ich noch nie zuvor gesehen hatte – nicht im Film und im wirklichen Leben schon gar nicht!

Thompson: Wir waren beide eine eigene One-Woman-Show. Allerdings habe ich für diese Wahnsinns-Kleider auch einen Preis zahlen müssen: Eingeschnürt in diese Korsetts konnte ich kaum sitzen, so gut wie nichts essen – und wenn ich auf die Toilette musste, stand mir ein ganzes Team zur Seite, das mir beim Pinkeln geholfen hat. Und dann diese mörderischen Stöckelschuhe! Das war eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Im wirklichen Leben trage ich nichts, das höher ist als Flipflops. Außerdem trug ich auch noch eine Perücke, die mich noch zusätzlich größer machte. Es war eine große Herausforderung die Balance zu halten und die Contenance zu wahren. Solche Probleme hatte Emma Stone natürlich überhaupt nicht. Sie ist schlank wie eine Lilie …

Stone: Ha, da täuschst du dich aber gewaltig! Auch ich wurde in diese engen Marie-Antoinette-Korsagen gepresst, in denen ich manchmal kaum atmen konnte.

Thompson: Na ja, aber du hast ja kaum Fleisch auf den Rippen. Bei mir haben sie mit meinem Fleisch ziemlich gut gearbeitet. Man hat mir zum Beispiel – wie früher üblich – den Busen zusammengedrückt und nach oben gewalkt, bis er das Dekolleté füllte, und wenn er darüber hinaus schwappte, hat man ihn wieder etwas heruntergedrückt. Das ist, als ob man Zahnpasta in der Tube hoch oder runter drückt. So kann man tatsächlich sehr effektvolle Rundungen erzeugen.

Mrs. Stone, wer stand Ihnen denn charakterlich näher: die unverdorbene Estella oder die teuflisch-böse Cruella?

Stone: Sie fragen mich im Ernst, ob ich eine so schreckliche Person wie Cruella bin? Das Interessanteste an meiner Rolle war, wie aus der netten Estella im Laufe des Films die psychopathische Cruella wurde. Anfangs wird Estella in ihrer Gutmütigkeit ja von fast allen zurückgestoßen, sogar lächerlich gemacht. Cruella dagegen ist auf ihre grausam-narzisstische Art schon ziemlich verführerisch und attraktiv. Sie ist beruflich sehr erfolgreich, wird von allen akzeptiert, wenn nicht gar gefürchtet.

Die Moral von der Geschichte ist also: Mit Nettigkeit wird man keine Fashion-Ikone?

Stone: Ich finde es schon faszinierend, wie Cruella ihr Mode-Imperium aufgebaut hat – und wie cool sie es verwaltet. Allerdings überschreitet sie dabei viele rote Linien, die ich nie im Leben überschreiten würde. Es war für mich sehr befreiend, als Cruella endlich einmal in die Vollen gehen zu können. Denn als Schauspielerin muss ich mich häufig sehr zurücknehmen und eher introspektiv agieren. Als Cruella konnte ich dem Affen wirklich Zucker geben!

Thompson: Genau wie Emma bin auch ich sehr fasziniert davon, endlich mal die dunkeln Seiten einer Frauenfigur ausdrücken zu können. Denn das passiert eigentlich ziemlich selten. Frauen im Film sind meistens dazu da, um nett und gut zu sein. Und böse Mütter im Film sind schlicht unverzeihlich. Das ist immer noch ein Tabu. Also Überraschung: Die Baroness ist eine böse Frau! Sie ist total von sich selbst eingenommen. (Lacht) Aber sie sagt auch all diese wunderbar zynischen Sachen …