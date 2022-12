Mit Nightjet von Stuttgart nach Venedig

Stuttgart/Berlin. Am Abend in Stuttgart, Göppingen oder Ulm in den Zug einsteigen und zum Frühstück in einer europäischen Metropole aufwachen, das wird künftig mit einem neuen Nachtzug möglich sein. Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag (11. Dezember) verlängert die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) den bisherigen Nachtzugverkehr von München nach Budapest (Ungarn), Wien (Österreich), Venedig (Italien), Zagreb und – je nach Datum – Rijeka (beides Kroatien). Nun soll der sogenannte Nightjet täglich ab oder auch bis Stuttgart fahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht die einzige Änderung durch den neuen Fahrplan: Der Nachtzug zwischen Zürich und Hamburg hält nun nach Bahn-Angaben auch in Bruchsal und Heidelberg. Außerdem wird ein neuer Nachtzug mit Schlaf- und Liegewagen ab Freiburg über Offenburg, Karlsruhe und Mannheim nach Halle, Leipzig, Dresden, Bad Schandau und Prag unterwegs sein.

Die Deutsche Bahn war 2016 eigentlich aus dem Nachtzug-Geschäft ausgestiegen. Die durch Deutschland fahrenden Nachtzüge werden von den ÖBB betrieben. Baden-Württemberg war bislang an das Nightjet-Netz auf der Nord-Süd-Achse mit Halten in Mannheim, Karlsruhe und Freiburg angebunden. Karlsruhe wird zudem seit kurzem vom Nightjet Wien-Paris in Richtung Paris bedient.

Strecke Hannover-Berlin frei

Mehr zum Thema Eisenbahn Bahnstreik in Frankreich bremst Verkehr nach Deutschland aus Mehr erfahren Verkehr Neuer Fahrplan bei der Bahn gilt seit diesem Sonntag Mehr erfahren Fernverkehr Bauarbeiten zwischen Mannheim und Frankfurt - diese ICE-Züge halten nicht am Hauptbahnhof Mehr erfahren

Noch eine gute Nachricht für Bahnkunden: Nach einer mehr als dreiwöchigen Sperrung eines Streckenabschnitts läuft der Zugverkehr zwischen Berlin und Hannover nach Angaben der Deutschen Bahn wieder planmäßig. „Wie angekündigt verkehren seit heute früh wieder alle Züge auf dem direkten Laufweg zwischen Berlin und Hannover“, sagte ein Bahnsprecher am Sonntagmorgen. „Die Betriebsaufnahme erfolgte ohne Probleme.“

Nach der Kollision zweier Güterzüge in der Nähe des niedersächsischen Leiferde hatte die DB in den vergangenen Tagen das Gleisbett neu aufgebaut, Schienen verlegt und die Leit- und Sicherungstechnik repariert. dpa