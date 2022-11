Mit Bus im Drive-in hängengeblieben

Heidenheim. Ein Bus ist in Heidenheim an der Brenz an einem großen Schild im Bereich des Drive-ins einer Fast-Food-Kette hängengeblieben. Die 51-jährige Busfahrerin wollte vermutlich wenden, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte.

Der Schaden liege bei 14 000 Euro. Bei dem Vorfall am Donnerstag habe es keine Verletzten gegeben.

