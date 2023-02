Minogue-Schwestern auf großer WorldPride-Bühne

Sydney. Australiens Pop-Queen Kylie Minogue (54) hat in Sydney einen seltenen Auftritt mit ihrer Schwester geboten. Die drei Jahre jüngere Dannii Minogue, die vor allem in ihrer Heimat Australien ebenfalls als Sängerin und Schauspielerin bekannt ist, gesellte sich am Freitagabend beim WorldPride-Konzert zu ihr auf die Bühne. Gemeinsam sangen die Schwestern in abgestimmten Spitzen-Outfits in Blau beziehungsweise Pink. Auch die britische Sängerin Charli XCX sowie die Australierin Jessica Mauboy traten auf.

Das Konzert bildete einen Höhepunkt innerhalb von rund 300 Events wie Filmen, Ausstellungen, Drag-Shows und Paraden, in denen Vielfalt und Akzeptanz gefeiert werden. Die WorldPride ist das bedeutendste Festival des Jahres für die weltweite LGBTQIA+-Gemeinde. LGBTQIA+ ist die Abkürzung für die lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche, queere und asexuelle Gemeinschaft, die ausdrücklich auch andere sexuelle Minderheiten mit einschließt.

Das Festival wird mittlerweile zum achten Mal gefeiert. Erstmals wurde es im Jahr 2000 in Rom organisiert. Mit der Metropole Sydney steigt es erstmals in einer Stadt in der südlichen Hemisphäre. Für das Herzstück der WorldPride, die Mardi-Gras-Parade, werden am Samstag Zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, um die teils schrillen Wagen auf ihrem Weg über die Flaniermeile Oxford Street zu begleiten. Den Abschluss des Festivals soll am 5. März ein «Pride-Marsch» über die weltbekannte Harbour Bridge bilden.

Sydney WorldPride