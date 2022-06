Milderes Wetter in Mannheim und der Region - vereinzelte Gewitter

Mannheim/Stuttgart. Das Wetter wird etwas milder in Mannheim und der Region. Mit Temperaturen zwischen elf und 28 Grad ist es am Dienstag deutlich angenehmer als am Wochenende. Es bleibt heiter bis bewölkt, wobei sich im Laufe des Tages Schauer bilden können. Am Mittwoch nehmen diese Schauer dann zu. Es kann auch zu vereinzelten Gewittern kommen. Donnerstag soll es ebenfalls teilweise zu Gewittern kommen.

Warnungen vor Hitze und Gewittern im Südwesten

Vor allem der Südwesten Baden-Württembergs könnte am Dienstag wieder ins Schwitzen kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Morgen erneut vor einer hohen Wärmebelastung bei Höchsttemperaturen bis zu 31 Grad am südlichen Oberrhein und am Hochrhein. Im Laufe des Tages sei zudem vom Bergland ausgehend mit einzelnen Gewittern zu rechnen, die teils auch unwetterartig ausfallen könnten. Dabei seien Starkregen mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter binnen einer Stunde und Hagel mit Korngrößen bis zwei Zentimeter nicht ausgeschlossen.

Für den Mittwoch rechnete der DWD damit, dass das Risiko für solche unwetterartigen Gewitter noch einmal steigt. Dabei seien auch schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Kilometer pro Stunde möglich. Auch am Donnerstag ist demnach mit Gewittern mit Starkregen zu rechnen.