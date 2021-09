Menschen auf der Flucht

Madrid/La Palma. Erstmals seit 50 Jahren ist auf der spanischen Kanareninsel La Palma am Sonntag ein Vulkan ausgebrochen. Am Nachmittag erschütterten heftige Explosionen die Gegend der Cumbre Vieja im Süden der Insel. Rauch, Asche und Steine wurde in den Himmel geschleudert. Später waren im Fernsehen Bilder von hunderte Meter hohen Feuerfontänen zu sehen, die in den Nachthimmel schossen. „Es ist ein unglaubliches Naturschauspiel, das einem Angst einjagt“, sagte die Anwohnerin María del Pino Hernández der Zeitung „El Diario.es“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verletzt wurde zunächst niemand – die Insel vulkanischen Ursprungs, auf der es zuletzt 1971 einen Ausbruch gab, war vorbereitet. Tausende kleine Erdbeben während der vergangenen Tage waren für Vulkanologen ein relativ sicherer Hinweis auf das, was kommen würde. Menschen wurden aufgefordert, leichtes Gepäck vorzubereiten, und erhielten Informationen, wo sie sich im Falle einer Evakuierung sammeln sollten. Etwa 5000 Menschen mussten vor dem Vulkanausbruch flüchten, davon 500 Touristen. La Palma liegt im Nordwesten der Kanaren, einer Inselgruppe im Atlantik vor der Westküste Afrikas. dpa