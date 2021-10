„Meine Eltern sind stolz auf mich“

Berlin. Er ist eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Fernsehlandschaft: Mit trockenem Humor und skurrilen Rollen begeistert Bjarne Mädel seit Jahren seine Fans. Im ARD-Drama „Geliefert“ ist der –53-Jährige am 13. Oktober als allein erziehender Vater, Paketbote und Pechvogel zu sehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Herr Mädel, in „Geliefert“ spielen Sie den Paketboten Volker. Shoppen Sie selber viel im Internet?

Will nach seinen großen Erfolgen in Serien-Rollen jetzt lieber in Filmen spielen: Bjarne Mädel. © dpa

Bjarne Mädel: Nein. Ich bin beim Thema Konsum generell nicht so anfällig und versuche momentan besonders mich zurückzuhalten. Wir leben in einer Zeit, wo man darüber nachdenken sollte, was man wirklich braucht und was im Leben wichtig ist. Es gibt zwar manchmal Sachen, die man nur im Internet kriegt, etwa ein bestimmtes Ersatzteil, aber ich versuche, das Bestellen zu vermeiden. Der Einkaufswahn vieler Leute irritiert mich, ich verstehe nicht, was sie davon haben, sich so viel Zeug anzuschaffen. Gerade in der Pandemie haben die Menschen ja nicht aufgehört zu bestellen – viele Sachen nur, um sie sich anzugucken und wieder zurückzuschicken. Das ist eine Katastrophe für die Umwelt und buchstäblich eine Last für diejenigen, die das alles schleppen müssen.

Haben Sie zur Vorbereitung auf die Rolle einen echten Paketboten auf seiner Tour begleitet?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mädel: Das war gar nicht nötig. Ich habe das früher selber mal als Job gemacht, deshalb weiß ich aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, Pakete zu schleppen. Ich kenne auch diesen permanenten Zeitdruck, der so groß ist, dass man nicht mal Gelegenheit hat, aufs Klo zu gehen, sondern wie Volker in einer Szene des Films in eine Flasche macht, um Zeit zu sparen. Das ist alles leider sehr authentisch.

War das damals ein Studentenjob?

Mädel: Ja, da habe ich in Erlangen Theaterwissenschaft und Literatur studiert, und es war ein Ferienjob im Sommer. Ich habe aber nicht Privathaushalte beliefert, sondern Drogeriemärkte und andere Läden, ich bin da so über die Dörfer gefahren. Ich hatte damals auch einen schweren Unfall, weil die Bremsen des Lieferwagens versagt haben, das war insgesamt keine schöne Erfahrung.

Sie haben vor Ihrer Schauspielkarriere diverse Jobs gemacht, etwa in Ihrer Zeit in den USA als Putzmittelvertreter. Waren diese Jobs für Sie eine Schule fürs Leben?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mädel: Es hat mir insofern etwas gebracht, als ich froh bin über meinen Beruf, den ich jetzt habe. Wenn ich mal irgendwo am Drehort sitze und fünf Stunden warten muss, bis ich drankomme, sage ich mir: Ach, das ist ja keine Arbeit. Natürlich ist es beim Film auch mal anstrengend, wenn man etwa nachts in der Kälte stundenlang draußen stehen muss – aber ich weiß: „richtig“ arbeiten ist noch mal was anderes.

Der Film „Geliefert“ erzählt eine Vater-Sohn-Geschichte. Was hat Sie daran gereizt? Sie selber sind ja bislang nicht Vater.

Mädel: Aber ich bin natürlich Sohn, insofern konnte ich da auch eigene Erfahrungen, eigene Emotionen reinbringen. Und gerade die Frage, welche Verantwortung es bedeutet, ein Kind zu haben, hat mich interessiert. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich kein Kind habe: Weil ich das immer als eine enorme Verantwortung empfunden habe. Diese Gedanken konnte ich in dem Film benutzen: Volker fühlt sich ja nicht nur dafür verantwortlich, dass er seinen Sohn ernährt und ihm eine Klassenfahrt ermöglichen kann, sondern auch, dass ein Mensch mit den richtigen Werten aus ihm wird.

Sind Ihre Eltern stolz auf Sie?

Mädel: Ja, enorm. Manche Kinder arbeiten sich ja ihr Leben lang daran ab, die Anerkennung ihrer Eltern zu bekommen, bis ins hohe Alter wollen besonders Söhne von ihren Vätern einmal den Satz hören: „Ich bin stolz auf dich!“ Ich kriege zum Glück sehr viel Liebe von meinen Eltern, sie sind sehr stolz und freuen sich, wenn Sachen gut laufen. Sie sind aber in erster Linie froh, dass ich glücklich bin mit dem, was ich mache. Das ist ihnen wichtiger als Preise, die ich eventuell verliehen bekomme.

Sie sind mit Serien wie „Stromberg“, „Tatortreiniger“ und „Mord mit Aussicht“ zum Star geworden. Wie soll es weitergehen?

Mädel: Grundsätzlich habe ich so viele Jahre in Serien gespielt, dass ich jetzt lieber Einzelstücke drehe. Die Vorstellung, erneut zig Folgen lang immer dieselbe Figur zu spielen, schreckt mich ein bisschen ab.