Mehr Zeit zum Lesen

Hamburg/Mainz. Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten wünschen sich einer aktuellen Umfrage zufolge mehr Unterstützung, um Kindern vorzulesen und Eltern zum Vorlesen zu Hause zu motivieren. „Viele Befragte haben gesagt: Wir brauchen Geschichten, auch in den Sprachen, die Kinder zu Hause sprechen. Und wir müssen das Vorlesen zu Hause für Eltern umsetzbar machen“, sagte Simone Ehmig von der Stiftung Lesen am Mittwoch bei der Vorstellung der Vorlesestudie 2021. In 91 Prozent der Kitas erhalten Kinder laut der Studie mindestens einmal am Tag Impulse durch Geschichten. Zeit- und Personalschlüssel sind für viele Fachkräfte Hürden, um intensiv selbst vorzulesen. Für die Studie der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung „Die Zeit“ und der Deutschen Bahn Stiftung wurden bundesweit 507 pädagogische Fachkräfte befragt. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1