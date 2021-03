Berlin. Bevor das Interview von Prinz Harry und Herzogin Meghan überhaupt ausgestrahlt wird, schlägt das britische Königshaus bereits zurück. Angeblich habe die Herzogin einst ihre royalen Angestellten gemobbt. Zumindest eine Beschwerde liegt gegen Meghan vor, und die wurde just von der englischen Zeitung „The Times“ veröffentlicht. Meghan soll in den zwei Jahren als „arbeitendes Mitglied“ im Königshaus zwei Mitarbeiter ihres Haushalts rausgeekelt und einer anderen Kraft das Vertrauen entzogen haben. Die „Times“ zitiert einen Sprecher der Herzogin von Sussex, der sagte, sie sei über die neuesten Anschuldigungen sehr betrübt, gerade als jemand, der selbst gemobbt wurde.

Das Ganze ist kein Zufall. Beiden Parteien, dem Königshaus auf der einen und Harry und Meghan im kalifornischen Santa Barbara auf der anderen Seite, geht es um Deutungshoheit. Um die Darstellung dessen, was zwischen Harry, Meghan, William, Kate und der Queen vorgefallen ist und zum Bruch führte.

Das Interview mit Oprah Winfrey, der Königin unter den amerikanischen Talkmastern, wird erst am Sonntagabend im US-TV gezeigt. In Deutschland überträgt bisher kein Sender das Interview live. Schon die ersten veröffentlichten Ausschnitte eröffnen die Arena für die Schlammschlacht, die nach der Ausstrahlung folgen wird. Der Sender CBS promotet das Interview mit feurigen Trailern. Man sieht Harry und Meghan in einem Garten in der Nähe ihres 14-Millionen-Dollar-Anwesens. Er trägt einen hellen Anzug, sie ein schwarzes Kleid von Armani, dazu die Augen dunkel geschminkt. Die Beurteilungen ihres Outfits reichen von: „Sie geriert sich als Opfer“ bis hin zu „seriös“. Vanessa Blumhagen, Sat.1-Society- und Royal-Expertin, kritisiert: „Meghan sieht aus, als ob sie auf eine Beerdigung geht. Das Interview wirkt wie der Rachefeldzug der Meghan Markle gegen das britische Königshaus.“ Ein Spektakel für ihr zukünftiges Publikum, die Amerikaner. „Allerdings“, so Blumhagen, „steht so etwas niemandem gut zu Gesicht, der stets davon spricht, immer nur Gutes tun zu wollen.“

Übertragung am Sonntagabend

ImTeaser zum Interview sieht man Herzogin Meghan verletzlich dreinblicken, während Moderatorin Winfrey sagt: „Das sind ein paar ziemlich schockierende Dinge“, und in Richtung Meghan fragt: „Hast du dazu geschwiegen oder musstest du schweigen?“ Schnitt. Dann folgen Bilder von Harry und seiner Mutter Lady Diana, der Bezug ist klar, und Harry erklärt: „Ich hatte Angst, dass die Geschichte sich wiederholt. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie es für sie (Diana) gewesen sein muss, diesen Prozess vor all den Jahren allein durchzumachen.“ Er sei glücklich und erleichtert, „hier zu sitzen und mit meiner Frau an meiner Seite mit dir zu sprechen“.

Millionen-Dollar-Coup

Wie offen Prinz Harry und Meghan wirklich reden, bleibt abzuwarten. Vanessa Blumhagen bewertet das Interview schon jetzt als eine „vertane Chance“ auf familiäre Versöhnung. Der Auftritt wird dem Sender CBS und der Produktionsfirma von Oprah Winfrey Millionen Dollar einbringen. Vanessa Blumhagen: „Oprah Winfrey ist die große Gewinnerin des Ganzen. Das ist ein Super-Coup für sie.“ Sie ist damit die unangefochtene Nummer eins unter den Moderatoren, auch wenn sie längst keine regelmäßige Fernsehshow mehr produziert.

Doch was bringt der Auftritt Prinz Harry und Herzogin Meghan, die kein Geld für das Interview bekommen? Die Queen verkündete just den Entzug sämtlicher Ehrenämter und Ehrentitel. Es war der endgültige Vollzug einer Trennung ohne weitere Privilegien. Stimmen werden lauter, sie sollten auf die Ausstrahlung verzichten, zumindest solange Queen-Gemahl Prinz Philip im Krankenhaus liegt. Der 99-Jährige hat gerade einen medizinischen Eingriff am Herzen überstanden. Zur Erholung und weiteren Behandlung bleibt er wohl noch einige weitere Tage im Krankenhaus.

Für Harry und Meghan geht es um Millionen Dollar, wenn nicht sogar um mehr: ihre Zukunft. „Es ist zum einen der Versuch, die Deutungshoheit zu bewahren, aber auch ein mutiger Schritt, weil der Auftritt ein Risiko ist“, sagt Kommunikationsberater Klaus Eck. Die beiden gingen bei der Entwicklung ihrer Eigenmarke sehr gezielt und professionell vor. „Sie überlassen nicht mehr anderen ihr Image, sondern wollen es selbst entwerfen.“ Dass Meghan früher Schauspielerin war, sei ein Vorteil. Aber die Frage ist: Wie lange reicht es für die Öffentlichkeit aus, über die Vergangenheit zu sprechen? „Der Markenwert ergibt sich daraus, wie sehr sich die Öffentlichkeit für mich interessiert. Und man sieht an Lady Di, wie lange sich so ein Interesse hält.“ Es sei daher kein Zufall, dass sich Harry im Interview mit seiner Mutter vergleiche.

Die Deals mit Netflix und Spotify seien nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen werde. Allerdings müssten sich Harry und Meghan dafür auch irgendwann von der Vergangenheit lösen und neue Themen setzen. Eck sieht in der Zukunft lukrative Buchverträge, Vorträge und Auftritte ähnlich wie bei den Obamas.