Mariah Carey wird Broadway-Produzentin

New York. Die US-Musikerin Mariah Carey (52) steigt als Produzentin am New Yorker Broadway ein. Carey werde Mit-Produzentin des Musicals «Some Like It Hot», das am 11. Dezember Premiere feiern soll, teilten die Veranstalter mit.

Es handelt sich um eine Neuauflage der gleichnamigen Filmkomödie aus dem 1959 mit dem deutschen Titel «Manche mögen's heiß» und Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon in den Hauptrollen. Auch sie habe den Film gesehen und sei großer Fan von Monroe, wurde Carey zitiert. Dann sei ihr von dem Musical erzählt worden - «und ich wusste, ich muss ein Teil davon sein».