Mannheimer Bundestagsabgeordnete ruft zur Teilnahme an Austauschprogramm auf

Berlin. Die Bundestagsabgeordnete für Mannheim, Kordula Kovac, hat erneut zur Teilnahme am Parlamentarischen Patenschafts-Programm (PPP) für das Jahr 2022/23 aufgerufen. Der Deutsche Bundestag vergibt hierfür Stipendien für ein Auslandsjahr in den USA, welches die Kosten für die Reise, Vorbereitungen und Betreuung sowie nötige Versicherungen deckt. „Gerade jetzt, nach über einem Jahr Pandemie und damit verbundener Isolierung, muss interkultureller Austausch über Regions- und Landesgrenzen hinweg wieder zum Leben erweckt werden“, erklärt Kovac und betont weiter: „Die Stipendiaten und Gastfamilien erleben eine andere Kultur hautnah und lernen gleichzeitig ihren eigenen Alltag aus einer neuen Perspektive kennen. Das ist ein großer Gewinn.“

Die deutschen Schülerinnen und Schüler besuchen während ihres Aufenthalts in den USA eine High School, junge Berufstätige bis 24 Jahre ein College mit anschließendem Praktikum in einem amerikanischen Betrieb. Alle leben während des Austauschjahres bei Gastfamilien, wobei junge Berufstätige auch in Wohnheimen unterkommen können.

Bewerben können sich noch bis zum 10. September 2021 Schülerinne und Schüler, die zwischen dem 1. August 2004 und dem 31. Juli 2007 geboren wurden. Junge Berufstätige müssen bis zur Ausreise am 31. Juli 2022 ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben und dürfen maximal 24 Jahre alt sein.

Im Zusammenhang mit dem Austauschprogramm werden auch Gastfamilien in Deutschland gesucht, die Jugendliche aus den USA für ein paar Wochen oder das ganze Jahr bei sich aufnehmen können. Interessierte, die noch in diesem Jahr ab September ein Gastkind aufnehmen möchten können sich an die Austauschorganisation „AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.“ wenden.

Alle Informationen zum PPP und zur Bewerbung finden Interessierte unter www.bundestag.de/ppp.