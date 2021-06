Mann und Frau getötet

Espelkamp. In Espelkamp in Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben der Polizei zwei Menschen erschossen worden. Der 52 Jahre alte Tatverdächtige flüchtete zunächst und wurde dann einige Stunden später von Spezialkräften der Polizei im rund zehn Kilometer entfernten Diepenau in Niedersachsen festgenommen. Während die Ermittler in den ersten Minuten nach der Tat eine Amoklage befürchteten, gingen sie wenig später von einem Tötungsdelikt aus.

AdUnit urban-intext1

Mit zahlreichen Beamten war die Polizei am Tatort im Einsatz. © dpa

Augenzeugen berichten von vier Schüssen, eine Nachbarin will die Polizei gerufen haben. Nach Angaben eines dpa-Reporters hatten Spezialkräfte der Polizei am Nachmittag ein Haus umstellt. Ob und wie Täter und Opfer sich kannten, ist noch unklar.

Bei den Opfern handelt es sich um einen 48-jährigen Mann und eine Frau, zu deren Alter sich die Ermittler vorerst nicht geäußert haben. Ob und in welcher Beziehung der mutmaßliche Täter und die beiden Opfer standen, blieb zunächst unklar. Die Frau lebte nach Angaben der Polizei zunächst, starb aber trotz Reanimation noch am Tatort. Mehr Angaben zu dem weiblichen Opfer machte die Polizei zunächst nicht. Espelkamp liegt am nordöstlichen Rand von Nordrhein-Westfalen. Bis Bielefeld sind es 50, bis Osnabrück in Niedersachsen 48 Kilometer. dpa