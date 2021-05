Manipulation der Notbremse verursacht Gondel-Absturz

Stresa. Die Verhöre zogen sich bis in die frühen Morgenstunden, dann aber war klar, wie es zu dem tragischen Seilbahnunglück am Lago Maggiore mit 14 Toten kommen konnte: Die Notbremse der Gondel, die am vergangenen Sonntag abgestürzt war, wurde absichtlich blockiert, so Staatsanwältin Olimpia Bossi. Wie die italienische Polizei mitteilte, wurden drei hochrangige Vertreter der Seilbahn-Betreiberfirma festgenommen. Laut italienischen Medienberichten haben sie gestanden, das System außer Kraft gesetzt zu haben, damit die Seilbahn ihren Dienst überhaupt aufnehmen konnte.

Schweres Seilbahnunglück 2005 in Sölden Bei dem Seilbahn-Unglück in der italienischen Region Piemont westlich des Lago Maggiore haben am Sonntag 14 Passagiere ihr Leben verloren. Der fünfjährige israelische Junge Eitan überlebte den Absturz und befindet sich in einer Klinik in Turin. Nach einem künstlichen Koma ist sein Zustand stabil, aber kritisch, sagen seine Ärzte. Die Gondel war auf dem Weg zwischen dem Ort Stresa am Westufer des Lago Maggiore und dem Monte Mottarone, dessen Gipfel auf 1491 Meter liegt. In den vergangenen Jahrzehnten gab es in Europa wiederholt schwere Seilbahnunglücke. Zuletzt waren im September 2005 neun deutsche Skifahrer im österreichischen Sölden ums Leben gekommen, als ein Lastenhubschrauber einen Betonklotz verlor, der auf eine Seilbahn stürzte. seko/dpa

In der Bar an der Talstation der Seilbahn in Stresa herrscht Fassungslosigkeit darüber, dass es sich offenbar nicht um menschliches Versagen, sondern um ein bewusst in Kauf genommenes Risiko handelte. Eine Kellnerin in einer Bar am Seeufer kann es kaum glauben: „Wir sind schockiert. Der Betreiber der Anlage trank hier regelmäßig seinen Kaffee.“

Neben der Bar an der Talstation brennen Kerzen vor der Glasfront der geschlossenen Seilbahn. Blumensträuße welken neben dem von den Carabinieri versiegelten Eingang vor sich hin. Die zuständige Staatsanwältin bemüht sich, die ungeheure Tragweite ihrer Erkenntnisse sachlich und unaufgeregt zu erklären. „Aus der fotografischen Dokumentation geht hervor, dass die Notbremse der Kabine manipuliert wurde“, sagt Olimpia Bossi nach der Festnahme des Betreibers der Anlage und zweier Mitarbeiter.

Fast täglich Probleme

Laut Bossi wurde eine Vorrichtung genutzt, mit der die Klemmbacken der Bremse an der Gondel auseinandergehalten wurden. Es habe offensichtlich Unregelmäßigkeiten an dem System gegeben, so Bossi.

Laut Vorschriften darf ein Bügel zum dauerhaften Offenhalten der Bremsbacken nur angebracht werden, wenn sich keine Personen in der Gondel befinden. „Man wollte die Seilbahn in Betrieb halten, auch als sich das Problem offenbarte“, erklärt ein Kommandant der Carabinieri. So konnten am Sonntag trotzdem Menschen bei bestem Ausflugswetter auf den Monte Mottarone transportiert werden, der für seinen Blick auf den See Lago Maggiore und das Bergpanorama bekannt ist. „Das Vorgehen war von der Notwendigkeit motiviert, wiederholte Betriebsstörungen der Seilbahn zu vermeiden“, erklärt die Staatsanwältin. Das System habe Anomalien aufgewiesen und hätte vermutlich einen radikalen Eingriff erfordert. Genau das habe man mit allen Mitteln zu vermeiden versucht.

Eine Wartung hätte eine Schließung der Anlage bedeutet, die erst vor einem Monat wieder in Betrieb genommen worden war. Um dieses Problem zu umgehen, hätten die Verantwortlichen „mit Wissen des Betreibers und des Verantwortlichen der Anlage die Gabel nicht entfernt“, so die Staatsanwältin. Die Folge war klar: Das Notsystem wurde nicht aktiviert, als das Seil riss.

Das System habe seit der Inbetriebnahme vor einem Monat fast täglich für Probleme gesorgt. Reparaturarbeiten hätten das Pro–blem nicht gelöst, so Bossi.

Fünfjähriger aus Koma geholt

Während die Ursachenforschung weitergeht, kam eine gute Nachricht aus der Turiner Klinik, wo der einzige Überlebende behandelt wird: Die Ärzte holten den fünfjährigen Eitan aus dem künstlichen Koma. Sein Zustand sei stabil, aber weiterhin kritisch, betonen sie. Beim Aufwachen erblickte er zuerst das Gesicht seiner Tante. Sie war am Tag des Unglücks nach Turin geeilt. Seine Eltern, Großeltern und sein zweijähriger Bruder waren unter den 14 Toten.