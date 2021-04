„Man hat nie alles im Griff“

Berlin. Johann von Bülow gehört zu den meistbeschäftigten TV-Schauspielern Deutschlands. Die Reihe „Herr und Frau Bulle“ (nächste Folge am 24. April um 20.15 Uhr im ZDF) ist eine sichere Bank in seiner Laufbahn. Doch der 48-Jährige – übrigens ein Verwandter der Loriot-Legende Vicco von Bülow –, der immer wieder in Krimi-Produktionen zu sehen ist, ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern stemmt trotz Corona weitere Projekte.

Entfernter Loriot-Verwandter Johann von Bülow wurde am 26. September 1972 in München geboren und ist ein viel engagierter Theater- und Filmschauspieler. Er entstammt dem mecklenburgischen Uradelsgeschlecht von Bülow und ist ein entfernter Verwandter von Loriot (Vicco von Bülow), den er erst in dessen letzten Lebensjahren persönlich kennenlernte. Sein erstes Engagement hatte er von 1996 bis 1998 am Staatstheater Mainz. Seine erste Filmrolle spielte er 1995 an der Seite von Franka Potente in „Nach Fünf im Urwald“. Seit 2018 spielt er an der Seite von Alice Dwyer in der ZDF-Fernsehreihe „Herr und Frau Bulle“.

Herr von Bülow, eine Ihrer populärsten Rollen ist „Herr und Frau Bulle“. Aber man sollte Sie nicht darauf festnageln, oder?

Johann von Bülow: Überhaupt nicht. Ich habe gerade eine Rolle in der dritten Staffel von „Das Boot“ abgedreht. Da war ich zwischen Oktober und Februar mehrfach auf Malta und in Tschechien im Einsatz. Solange man noch Theater spielen durfte, stand ich gemeinsam mit Barbara Auer in Daniel Kehlmanns Stück „Heilig Abend“ auf der Bühne. Wir hoffen auf die nächsten Aufführungen im Dezember 2021, wenngleich ich inzwischen alles für möglich halte.

Wie geht das, dass Sie beruflich in Europa herumpendeln, während der deutsche Alltag vom Lockdown geprägt ist?

Von Bülow: Ich empfand das als großes Privileg, auch wenn das ein zweischneidiges Schwert war. Wir haben „Das Boot“ unter sehr strengen Sicherheits- und Hygiene-Bedingungen gedreht. Man musste fünf Tage vor dem nächsten Drehtag anreisen, sich zum ersten Mal testen lassen und für diese Zeit in Quarantäne gehen. Und zwei Tage vor Dreh wurde man erneut getestet. Das hat dazu geführt, dass wir in der gesamten Produktionszeit keinen einzigen Corona-Fall hatten. Aber ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich mal wegen drei Drehtagen im Monat fast einen ganzen Monat in Prag verbringe, um den Sicherheitsvorkehrungen zu entsprechen. Da musste man auch eine Menge unbezahlter privater Zeit investieren.

Wie geht es Ihnen in diesen Zeiten?

Von Bülow: Es kommt natürlich auf die Tagesform an. Eine Zeitung hat die Rubrik „Wie geht es Ihnen heute mit Corona?“. Das kann jeder von Tag zu Tag unterschiedlich beantworten. Insgesamt bin ich immer noch extrem positiv gestimmt und denke, wir werden diesen Mist irgendwann überwunden haben, und es wird weitergehen. Es gibt Länder, wo die Impfung weit genug fortgeschritten ist und die uns Vorbild sind, wenn auch im Moment ein sehnsuchtsneidisches Vorbild, weil wir sagen, wir könnten vielleicht auch schon so weit sein. Aber wir müssen mit dem umgehen, was wir haben. Und wir haben eine Pandemie, keinen Weltkrieg. Das darf man bei allen Einschränkungen nicht vergessen.

Sie sind Hobbysegler. Wenn man mit den Unwägbarkeiten der Gewässer umzugehen lernt, hilft das auch fürs Leben?

Von Bülow: Ich würde nicht so weit gehen, das zu sagen. Aber beim Segeln lernt man so etwas wie Übersicht, denn man muss alle Faktoren mit einberechnen – wie sich das Wasser kräuselt, was der Wind für Veränderungen bringt, was der Wetterbericht sagt. Das führt zu einer Schärfung der Sinne. Und zur Demut gegenüber der Natur, denn man hat nie alles im Griff.

Haben Sie dabei mal wirklich kritische Situationen erlebt?

Von Bülow: Zu dritt in der Nordsee gerieten wir mal nachts in einen mittelschweren Sturm. Wir wollten das Großsegel einholen, um weniger Fahrt zu haben, und das klappte erst mal nicht. Das war ein bisschen ungemütlich, vor allem wenn man nicht ordentlich sieht und nicht richtig in den Mast hochkommt. Das ist aber bald 30 Jahre her, und da war ich ein absoluter Segel-Anfänger und Mitsegler.

Sie sind dabei mit Ihrer Frau unterwegs.

Von Bülow: Meine Frau ist die gute Seglerin. Katrin macht das, seit sie fünf ist, und durch sie bin ich noch mal richtig zum Segeln gekommen.

Inwieweit ergänzen Sie sich?

Von Bülow: Sehr gut, denn sie ist die bessere Steuerfrau und ich bin der bessere Vorschoter. Jeder hat seine Qualitäten. Aber Segeln funktioniert nur im Team.

Und es gibt keine Ego-Kämpfe zwischen Ihnen?

Von Bülow: Die Ego-Kämpfe haben wir hinter uns. Jetzt ist es eingegroovt. Es war früher nicht immer so.