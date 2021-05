Mafia unterwandertGastronomie

Turin/Ravensburg. Rund 800 Polizisten und Steuerfahnder aus Deutschland und Italien im Anti-Mafia-Einsatz, 33 Haftbefehle und Dutzende Durchsuchungen: Das ist die Bilanz eines spektakulären Schlags gegen den internationalen Kokain-Handel durch die kalabresische Mafia-Organisation ‘Ndrangheta. Zugleich deckten die Ermittler am Mittwoch in Deutschland ein Netzwerk auf, bei dem italienische Lokale und Lebensmittelläden genutzt wurden, um – so der Vorwurf – Steuerbetrug in großem Stil zu betreiben.

„Mit dieser Operation haben wir viel über ein Verbrechen gelernt, von dem viele nicht glauben, dass es in Deutschland existiert“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth aus Konstanz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinen italienischen Kollegen in Turin. Die Ermittlungen waren unter anderem von der Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt der Region Piemont im Norden Italiens gesteuert worden.

46 Durchsuchungen

Bei den Razzien unter dem Namen „Operation Platinum“ gab es nach deutschen Angaben 46 Durchsuchungen etwa in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Ein Schwerpunkt der Ermittlungen lag in der Bodenseeregion. In Deutschland hätten die Kriminellen auch Touristenlokale in ihre Geschäfte einbezogen, berichteten die Fahnder in Turin. In Italien durchsuchten Ermittler mehr als 40 Objekte etwa in den Regionen Piemont, Kalabrien und auf Sardinien.

Insgesamt sprachen die Behörden von rund 90 Verdächtigen. In dem jetzt aufgedeckten „Netzwerk“ soll zum einen Kokain aus den Niederlanden nach Italien transportiert und dort verkauft worden sein. Der deutsche ‘Ndrangheta-Zweig habe zudem Schwerpunkte bei Umsatzsteuerbetrug und Geldwäsche gehabt. Die Banden hätten zum Beispiel Essen aus Italien eingeführt. Die Ware wurde den Angaben zufolge an italienische Restaurants und Händler in ganz Deutschland geliefert. Dabei sollen Umsatzsteuern unterschlagen worden und illegale Gewinne nach Italien zurückgeschafft worden sein. dpa

