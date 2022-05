Mädchen vergisst Stradivari-Geige im Zug

München. Eine Zwölfjährige hat den Nachbau einer Stradivari-Geige im Wert von etwa 11.000 Euro in einer Regionalbahn liegen lassen. Dank eines umsichtigen Zugbegleiters kam das Erbstück des Großvaters aber nicht ganz abhanden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann entdeckte das Instrument am Dienstag in einer Bahn von Mittenwald nach München, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Sie bat zugleich um Hinweise zum Ermitteln des Eigentümers.

Polizei: «Haben Besitzerin gefunden»

Die Mutter des Mädchens meldete sich bei den Ermittlern. Ihre Tochter habe die Geige samt Koffer auf dem Weg von der Schule nach Hause im Zug vergessen. Noch liege das Instrument bei der Polizei, die Angaben der Frau müssten noch geprüft werden, so eine Sprecherin, «aber wir gehen davon aus, dass wir die Besitzerin gefunden haben.»

Immer wieder würden Reisende wertvolle Gegenstände im Zug vergessen, sagte eine Sprecherin der Polizei. «Vor einigen Jahren kam mal eine 120.000 Euro teure Geige abhanden und Anfang Mai hatte jemand eine Tasche mit 14.900 Euro in der Bahn vergessen.»

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2