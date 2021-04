Bietigheim-Bissingen. Zwei Glücksspieler aus Baden-Württemberg haben beim Eurojackpot jeweils knapp 1,2 Millionen Euro gewonnen. Einer kommt nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg aus Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg). Um wen genau es sich dabei handelt, wisse man aber nicht – der Gewinner habe anonym an der Lotterie vom Freitagabend teilgenommen. Er kann seine Spielquittung in jeder Lotto-Annahmestelle im Südwesten oder in der Stuttgarter Zentrale einreichen. Der zweite ist dem Online-Anbieter Lotto24 zufolge ein 68-Jähriger. Er stamme aus dem Regierungsbezirk Karlsruhe. Nähere Angaben machte eine Sprecherin dazu nicht.

AdUnit urban-intext1

Der erste Spieler hatte die Zahlen dem Zufallsgenerator im Terminal der Annahmestelle überlassen. Dem Online-Spieler fehlte hingegen die Eurozahl 3, bei ihm stand die 7. Wäre die Reihe komplett gewesen, hätte sich die Gewinnsumme den Angaben nach schlagartig vervielfacht: auf 49,2 Millionen Euro. dpa