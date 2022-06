London rüstet sich fürs „Jubilee“

London. Ein wenig Rouge auf die Wangen, die funkelnde Krone auf den weißen Locken zurechtgerückt und schon ist die Queen bereit fürs „Jubilee“ – zumindest ihr Abbild im Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds steht frisch aufgehübscht an ihrem Platz. Ob die echte, mittlerweile 96 Jahre alte Queen Elizabeth II. in ihren privaten Gemächern sich auch bereit fühlt für die Party des Jahrzehnts, nachdem sie im schottischen Balmoral einige Tage Kraft getankt hat, lässt sich nur spekulieren.

Alles ist bereit für das große Fest: Queen Elisabeth II. begeht ab heute ihr 70. Thronjubiläum – und ganz London feiert mit.

Vom heutigen Donnerstag an will ihr Königreich vier Tage lang feiern, dass „Her Majesty“ seit 70 Jahren auf dem Thron sitzt. Rund um den Buckingham-Palast – dem offiziellen Zentrum ihrer Regentschaft – geht es seit Tagen sehr geschäftig zu.

Dutzende mobile Toiletten werden auf Lastwagen von A nach B gefahren, Helfer in neonfarbener Warnkleidung laufen hin und her, selbst an Baustellengerüsten flattern die rot-blau-weißen Fähnchen. „God Save the Queen“ und britische Pop-Klassiker schallen aus den Boxen.

Im St. James’s Park sind riesige Stromgeneratoren aufgebaut, die dem Spektakel die notwendige Power geben sollen. Manuela Lassau ist mit ihren Kindern aus Deutschland hergekommen und fasziniert davon, wie sich die „Mall“, über die beim „Trooping the Colour“ Tausende Soldaten marschieren werden, zur Partymeile verwandelt. So richtig begreifen könne man die Bedeutung wohl nur als Erwachsene, wenn man mitbekommen habe, wie lange die Queen schon an der Spitze des Königreichs stehe, sagt sie. „Aber ein bisschen Sorgen macht man sich ja schon langsam, dass es bald zu Ende geht.“

Ihr „letzter großer Moment“?

Der Monarchie-Experte Craig Prescott von der Universität Bangor glaubt, dass genau das auch die besondere Bedeutung des anstehenden Jubiläums ausmacht. Vielen Menschen sei bewusst, dass es wahrscheinlich das letzte „Jubilee“ der Queen sein werde, womöglich ihr „letzter großer Moment“, sagt er. Deshalb stehe auch ihre Gesundheit und die Frage, bei welchen Events sie sich persönlichen zeigen werde, für viele Menschen sehr im Fokus. Das berge durchaus Potenzial für Enttäuschungen.

Die neue Strategie des Buckingham-Palastes ist daher: Erst kurz vorher bekanntgeben, ob die Queen kommt oder nicht, um keine Erwartungen zu enttäuschen. Doch in diesem Fall dürfte das wenig helfen. Der traditionelle Auftritt auf dem Balkon nach der Geburtstagsparade und ein Gottesdienst in der St. Paul’s Cathedral gelten als Termine, bei denen mit der Monarchin fest gerechnet wird.

Schwierige Zeit in Großbritannien

Die seit langem geplanten Feierlichkeiten fallen in eine Zeit, in der Großbritannien viele Kämpfe gleichzeitig auszufechten hat. Die britische Regierung hat sich selbst auferlegt, in der westlichen Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine eine prominente Rolle einzunehmen. Gleichzeitig schießen die Energie- und Lebensmittelpreise in der Heimat in ungekannte Höhen und stellen viele Briten vor die Frage, ob sie lieber frieren oder lieber hungern sollten.

In einer Umfrage gaben gerade fast 40 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger an, die Monarchie sei ein Luxus, den sich das Land eigentlich gar nicht leisten könne. Und dann wäre da noch Skandal-Premier Boris Johnson, dem ein Untersuchungsbericht zur „Partygate“-Affäre kürzlich Führungsversagen und schwere Verfehlungen in der Downing Street vorwirft.

„Eine so riesige Party in einer schwierigen Zeit kann sich schwierig anfühlen“, gibt Experte Prescott zu. Andererseits könne das Queen-Jubiläum auch gerade deshalb ein Anlass sein, zusammenzukommen und Freude zu teilen. Großbritannien habe keine traditionellen Feiertage wie etwa Thanksgiving in den USA. „Wir sind abhängig von solchen Jubiläen, um unsere großen nationalen Momente zu feiern.“

In den beliebten britischen Pubs wittert man nach der langen pandemischen Flaute ein Rekordgeschäft: Weil die Sperrstunde zu Ehren der Queen während der Feierlichkeiten großzügig nach hinten geschoben wird, könnten 90 Millionen Pints über die Theken gehen, schätzt der Branchenverband Beer and Pub Association.

Während sich die meisten Britinnen und Briten über einen Extra-„Jubilee“-Feiertag freuen können, bedeutet das große Fest für andere also vor allem: sehr viel Arbeit. Ein Security-Mann hat schon seit Tagen alle Hände voll zu tun, nimmt das aber gelassen. „Es geht schon“, sagt er, während er die Sicherheitsabsperrung vor dem Palast im Auge behält und ein Fahrzeug einweist. „Hauptsache, die Queen ist happy.“ dpa