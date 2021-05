LKA Berlin durchsucht Wohnungen

Berlin. Die meisten Hinweise kommen aus den USA. Die Täter sitzen aber auch in Deutschland und geraten immer mehr ins Visier der Polizei. In Berlin ist das Landeskriminalamt (LKA) mit einer Razzia gegen Konsumenten und Verbreiter von Kinderpornografie vorgegangen. Am Mittwoch durchsuchten Fahnder mehr als 40 Wohnungen und andere Räume, teilte die Polizei mit. Es gehe um den Verdacht der Verwendung und Verbreitung kinderpornografischer Abbildungen, also Abbildungen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs.

Die 42 Verdächtigen seien alles Männer zwischen 17 und 84 Jahren, sagte Norma Schürmann, Dezernatsleiterin im LKA. Zwei Drittel sollen polizeibekannt sein, die Hälfte fiel bereits mit Sexualdelikten auf. Es sei bei den Durchsuchungen nicht um zusammenhängende Fälle, sondern um Einzelermittlungen gegangen. Ziel war das Beschlagnahmen von Datenträgern. Festnahmen gab es nicht.

Zehntausende Hinweise jährlich

300 ähnliche Durchsuchungen habe es 2020 in Berlin gegeben. „Die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, wird für die Täter beim Thema Kinderpornografie immer höher“, sagte Schürmann. In den USA würden Netzbetreiber den Datenverkehr durchforsten und Verdachtsfälle und deren IP-Adressen melden. Die Adressen werden dann in andere Staaten weitergeleitet.

Zehntausende Hinweise erhalte das BKA jährlich so und leite sie weiter an die Landeskriminalämter. Durch Gesetzesänderungen seien auch die deutschen Betreiber künftig zu derartigem automatisierten Scannen des Datenverkehrs verpflichtet.

Beim Berliner LKA habe man wegen der zunehmenden Fallzahlen die Dezernate ausgebaut und personell verstärkt, sagte Schürmann. Weitere Durchsuchungen und auch Razzien seien immer wieder zu erwarten. Die Auswertung von so vielen beschlagnahmten Computern und Handys könne dann bis zu einem Jahr dauern, zahllose Bilder und Filme müssten gesichtet und beschrieben werden. dpa