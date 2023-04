Lionel Richie: Auftritt für Charles III. ist eine «Ehre»

London. Für US-Sänger Lionel Richie ist es nach eigenen Worten eine «Überraschung» und eine «Ehre», anlässlich der Krönung von Charles III. aufzutreten. Schließlich habe er nicht seine Karriere begonnen und gesagt: «Weißt du was? Ich werde bei der Krönung des Königs dabei sein.» Er kenne Charles als «wundervollen» Menschen, sagte der 73-Jährige dem Promiportal «People». «Ich freue mich wirklich, dass er jetzt die Rolle des Königs übernimmt.»

Die Krönung von Charles III. und seiner Frau Camilla findet am 6. Mai in der Westminster Abbey in London statt. Auf dem Konzert am Abend des 7. Mai im Schloss Windsor sollen unter anderen Take That, Katy Perry und Andrea Bocelli auftreten.

Der 1949 im US-Bundesstaat Alabama geborene Sänger wurde erst als Mitglied der Commodores bekannt. Als Solokünstler wurde er in den 1980er Jahren zum Weltstar. Er erhielt unter anderem vier Grammys und einen Oscar für den Song «Say You, Say Me» aus dem Film «White Nights - Die Nacht der Entscheidung».