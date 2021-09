Lil Nas X wirbt mit Schwangerschaftsbauch für Debütalbum

Los Angeles (dpa) - US-Rapper Lil Nas X wirbt mit einem ausgefallenen Motiv für sein neues Album - er ließ sich als hochschwangerer Mann ablichten. Der 22-Jährige postete eine Reihe von Fotos auf Instagram, die ihn mit einem nackten Babybauch zeigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem weißen Umhang, mit Blumenstrauß und einem Kranz weißer Rosen auf dem Kopf kniet der Musiker dabei am Rand eines Pools. Dazu stellte er eine gefakte Ultraschall-Aufnahme, die statt Baby einen Ausschnitt des Plattencovers zeigt.

«Überraschung», schreibt der zweifache Grammy-Gewinner dazu. Er könne es kaum glauben, endlich die Ankunft seines «kleinen Freudenbündels» für den 17. September anzukündigen. Den Erscheinungstermin für sein Debütalbum «Montero» - benannt nach seinem bürgerlichen Namen Montero Lamar Hill - hatte er schon vor einer Woche benannt.

Die Idee für das Foto-Shooting mit Babybauch sei ihm im Gespräch mit seiner Stylistin gekommen, erzählte der Rapper der US-Zeitschrift «People». Dies sei sein Baby, habe er scherzhaft über sein Album gesagt. Daraus sei die Schwangerschaftswerbung entstanden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

«An diesem Album zu arbeiten war für mich Therapie», hatte der Rapper zuvor erklärt. Der 22-Jährige gehört zu einer kleinen, aber wachsenden Zahl von US-Rappern, die offen über ihre Homosexualität sprechen. Seinen Durchbruch hatte der in Georgia aufgewachsene Musiker 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit «Old Town Road». Anfang April landete er mit «Montero (Call Me By Your Name)» seinen zweiten Nummer-eins-Hit in den USA.

© dpa-infocom, dpa:210903-99-73661/2