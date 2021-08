„Like“ führt zu Jobabsage

Aachen. Weil er homophobe Botschaften in sozialen Netzwerken geteilt hatte, hat die Bundespolizei laut einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Aachen einem Bewerber nachträglich absagen dürfen. Laut einem Beschluss der 1. Kammer kann die Bundespolizei die Bewerbung des Mannes ablehnen, wenn es Zweifel an dessen charakterlicher Eignung für den Beruf gibt, wie das Gericht am Freitag mitteilte.

Nach der Einstellungszusage fielen der Bundespolizei zweifelhafte Aktivitäten des Bewerbers in sozialen Netzwerken auf. So fand sich etwa ein „Like“ einer Karikatur, die einen Mann zeigt, der sich mit der Regenbogenfahne das Gesäß abwischt, oder ein „Mittelfinger-Emoji“ anlässlich eines gegen den Antragsteller verfügten Fahrverbots.

Der „Like“ der Karikatur reicht nach Ansicht der Kammer aus, um Zweifel an der charakterlichen Eignung zu wecken. Der Beruf des Polizeimeisters sei im besonderen Maße durch den Kontakt mit Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, Religionen, Weltanschauungen und sexueller Orientierungen geprägt. Durch das Klicken auf den zugehörigen „Gefällt-mir-Button“ eines Bildes mit eindeutig homophobem Inhalt werde deutlich, dass dem Antragsteller die nötige Toleranz und Neutralität fehle, um seine Dienstpflichten ohne Ansehen der Person auszuüben. epd