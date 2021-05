Lieber Indien als Hamburg

Tiruvannamalai. Angst vor einer Ansteckung habe sie nicht, sagt Victoria Liebert aus Hamburg. Vielleicht kann man nur mit dieser Einstellung gerade in Indien leben. Denn obwohl sich das Coronavirus extrem schnell verbreitet, das indische Gesundheitssystem wegen der hohen Zahl an Covid-19-Erkrankungen vor dem Kollaps steht, will die 42-Jährige nicht nach Deutschland zurückkehren.

Victoria Liebert arbeitet als Yogalehrerin. © Privat

Sie verbringt seit Langem ihre Wintermonate in Tiruvannamalai. Eine 145 000-Einwohner-Stadt im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Die Metropole Chennai, die ehemals Madras hieß, und damit auch der nächste Flughafen, ist vier Stunden Autofahrt von ihr entfernt. „Ich bin so froh, hier zu sein“, sagt sie im Telefonat über Whatsapp. „Das ist der richtige Platz für mich, und ich möchte gerade nicht in Hamburg sein.“

Victoria Liebert ist viel gereist, bevor sie im Südosten Indiens angekommen ist. Als sie 28 Jahre alt war, zog es sie nach Australien, dort blieb sie drei Jahre. Danach lebte sie fünf Jahre in Portugal. Und mit 36 Jahren entdeckte sie Indien und den heiligen Berg Arunachala.

Sechs Monate verbringt sie seither jedes Jahr dort, und auch in Zeiten von Corona wollte sie sich nicht davon abhalten lassen. „Ich habe wirklich keine Angst vor Corona, aber ich halte mich an normale Vorsichtsmaßnahmen und lebe sehr gesund.“

Viele Inder hingegen ernähren sich nicht gesund, leiden laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) überproportional häufig an Diabetes und anderen chronischen Krankheiten. Dazu kommt die starke Luftverschmutzung, die auch während der Corona-Pandemie zwischen „moderat“ und „ungesund für sensible Gruppen“ schwankt. Laut WHO liegen 21 der 30 Städte mit der schlechtesten Luft in Indien. Was die Corona-Pandemie betrifft, gilt Indien seit dem 26. April als Gebiet mit besonders hohem Infektionsrisiko. Wenn Victoria Liebert nach Deutschland zurückfliegen würde, bräuchte sie einen negativen PCR-Test und müsste zwei Wochen in Quarantäne.

Lehren eines Gurus

Tausende Globetrotter, Sinnsucher, Yogis und Aussteiger verbringen normalerweise die Wintermonate wie Victoria Liebert in Tiruvannamalai. Sie folgen der Lehre des indischen Gurus Ramana Maharshi, der zuerst in Höhlen des Berges lebte und später ein Ashram, so etwas wie ein Meditationshaus, gründete. Aber in diesem Corona-Winter überwintern nur ein paar Hunderte Reisende. Liebert ist am 5. Dezember 2020 mit einem Business-Visum eingereist. Sie arbeitet in „Tiru“, so der Kurzname der Stadt, als Yogalehrerin und Massagetherapeutin. Nebenbei gründet sie gerade einen Online-Handel für traditionelle indische, maßgeschneiderte Kleidung. Auf die Frage, wie sie die Corona-Situation erlebe, berichtet sie, dass es in ihrer Stadt nicht so schlimm sei wie in den Metropolen des Landes, wo es nicht genug Sauerstoff für die Kranken gibt und die Menschen hilfesuchend vor den Krankenhäusern Schlange stehen. Offiziell ist die Situation in Tiruvannamalai durchaus bedenklich, die Ansteckungsrate liegt höher als im nationalen Durchschnitt.

Im Moment ist alles geschlossen, nur Lebensmittelgeschäfte und Apotheken sind geöffnet. Auch Bars und Restaurants sind zu. So ein Lockdown, erzählt sie, dauere immer nur ein paar Tage, danach seien sogar die Cafés wieder auf. Andererseits bestehe eine generelle Maskenpflicht, sogar auf dem Motorrad müsse man Maske tragen.

„Es hat sich in den vergangenen Wochen hier vieles verändert“, sie spürte einen Stimmungswechsel. „Es breitet sich Angst aus.“ Obwohl sich alle Inder ab 18 Jahren impfen lassen dürfen, gibt es nicht genug Impfstoff. Sie selbst sei noch nicht geimpft und wolle es auch nicht. „Ich glaube, ich hatte schon letztes Jahr Corona. Ich war auf einem Gruppenseminar in Mumbai, und es sind nach und nach alle krank geworden. Ich auch“, erzählt Victoria Liebert.

Bunt, chaotisch, verrückt

Zu Indern habe sie eher wenig Kontakt, die meiste Zeit verbringe sie mit anderen Zugereisten. „Mein Tagesablauf ist sehr relaxed“, was aber auch an der Hitze liege, die Temperaturen erreichen tagsüber zwischen 36 und 42 Grad Celsius. „Wenn ich nicht arbeite, ruhe ich mich aus oder gehe in der Natur spazieren.“

Letztes Jahr war sie ebenfalls im Winter in Indien. Als dann Corona aufkam, ist sie am 31. Januar 2020 mit dem Rückholprogramm der Bundesregierung wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Die Nachrichten über das Virus hätten sie „gestresst und ausgelaugt“. Hart sei das gewesen. „In Deutschland wurde alles immer schwerer, enger und grau auf eine bedrückende Art.“ Indien sei dagegen bunt, chaotisch und ein bisschen verrückt. Gerade das ziehe viele Menschen an. Auch wenn sie sich in Indien über Corona informiere, verkrafte sie die Pandemie dort besser. Auf die Frage, ob sie ein schlechtes Gewissen gegenüber den Indern habe, die nicht wie sie ausreisen könnten, wenn es brenzlig werde, antwortet sie schlicht Nein, außerdem reise sie nicht rum und Indien sei inzwischen ihr zweites Zuhause.

Ihr Jahresvisum endet im Dezember, für den 23. November 2021 hat sie einen Rückflug gebucht. Aber ob Victoria Liebert dann zurückfliegt? „Das weiß ich noch nicht“, sagt sie.