«Let's Dance» und Corona - Renata Lusin fällt aus

Köln. Profi Patricija Ionel muss erneut bei «Let's Dance» in die Bresche springen. Denn die Corona-Welle in der RTL-Show hat jetzt auch ihre Kollegin, die professionelle Tänzerin Renata Lusin, erfasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 34-jährigen Lusin gehe es zwar gut. «Aber ihr blutet das Herz», wie RTL in Köln mitteilte. Ihr Tanzpartner Mathias Mester tritt stattdessen mit Patricija Ionel an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Im Einspringen ist sie erprobt: Nachdem sie mit ihrem Tanz-Partner Hardy Krüger jr. wegen Corona leider ausscheiden musste, vertrat die 27-Jährige in Show zwei die Corona-positive Profi-Tänzerin Malika Dzumaev.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ungewohnt für die Zuschauer: Jan Köppen wird an diesem Freitag die Sendung präsentieren. Denn auch Stamm-Moderator Daniel Hartwich (43) ist wegen eines positiven Corona-Tests in Quarantäne. Gemeinsam mit Kollegin Victoria Swarovski wird der 39-jährige Köppen am Abend (20.15 Uhr) durch die fünfte Live-Sendung der Tanz-Show führen.

Unter den Promi-Kandidaten fällt bei Show fünf der Zirkus-Artist René Casselly (25) wegen Corona aus. In der dritten Show hatten bereits Politikerin Caroline Bosbach (32), Unternehmerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) und Schauspieler Timur Ülker (32) wegen positiver Tests aussetzen müssen.

© dpa-infocom, dpa:220324-99-652122/4

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3