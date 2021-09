Lena Meyer-Landrut auf dem Laufsteg

Berlin (dpa) - Laufsteg statt Konzertbühne: Die Sängerin Lena Meyer-Landrut (30) hat am Mittwochabend in Berlin die Herbst-Winter-Kollektion ihres neuen Modelabels «A Lot Less» vorgestellt.

Zum Abschluss der About-You-Modewoche präsentierten die Models Mäntel, Strickpullis, Schals und Mützen, größtenteils in Schwarz und Naturtönen.

Die Musikerin («Better») kam am Ende der rund 15-minütigen Show in einer lässig sitzenden, schwarzen Hemd-Hosen-Kombination auf die Bühne und winkte kurz ins Publikum. Unter den Gästen im Kraftwerk waren Influencer, aber auch die Hertha-Fußballprofis Kevin-Prince Boateng und Davie Selke.

Typ für klassische Sachen

Meyer-Landrut erklärte, sie habe die Kollektion mit Designerinnen ganz nach ihren Geschmacksvorlieben entwickelt. «Ich merke, dass ich eher der Typ für klassische Sachen bin. Ich trage ab und zu auch gern mal etwas Trendiges. Aber grundsätzlich mag ich eher klassische Teile, die nicht zu modisch sind», sagte Meyer-Landrut der Deutschen Presse-Agentur.

Die Kollektion bestehe zu einem hohen Teil aus nachhaltigen Materialien wie Bio-Baumwolle oder Leinen und werde in Europa hergestellt. Die bequemen Kombinationen sind nach Angaben des Online-Händlers About You für jeden Anlass gedacht und bis zur Größe XXXL erhältlich.

Die 30-Jährige erklärte, sie selbst beherrsche textile Handarbeiten nur rudimentär. «Ich würde mir jetzt nicht zutrauen, irgendetwas zu schneidern. Aber eine Hose kürzen, einen Knopf annähen oder ein Loch stopfen, kriege ich auf jeden Fall hin.»

© dpa-infocom, dpa:210915-99-233662/3

