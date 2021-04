Leiche wird obduziert

Köln. Die Leiche des toten „Lindenstraße“-Schauspielers und Schlagersängers Willi Herren wird obduziert. Die Staatsanwaltschaft habe einen entsprechenden Auftrag an das Institut für Rechtsmedizin in Köln erteilt, erklärte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Mittwoch. Es gehe bei der Entscheidung um einen „sicheren Ausschluss eines Fremdverschuldens“ für Herrens Tod, hieß es. Mit einem ersten Ergebnis sei allerdings nicht vor Donnerstag zu rechnen.

Willi Herren war am Dienstag tot in seiner Wohnung im Kölner Stadtteil Mülheim gefunden worden. Um die Umstände zu klären, leitete die Polizei ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren ein. Die Staatsanwaltschaft betonte jedoch, dass sie mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte über die näheren Todesumstände nichts zu veröffentlichen plant. Der Schauspieler wurde nur 45 Jahre alt.

Herren war einem großen Publikum als Bösewicht „Olli Klatt“ in der ARD-Serie „Lindenstraße“ bekanntgeworden. Später trat der Kölner als Sänger von Mallorca-Partyschlagern in Erscheinung. Jasmin Herren wandte sich am Mittwoch allerdings mit einer Nachricht bei Instagram an die Öffentlichkeit. Sie unterstrich, dass sie und ihr Mann sich emotional noch nahe gestanden hätten. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto der beiden war das Versprechen zu lesen: „Auf ewig deine Frau.“ dpa