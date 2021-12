Leibniz-Preis geht nach Heidelberg

Bonn. Zehn Wissenschaftler – darunter eine Heidelberger Forscherin – erhalten die mit jeweils 2,5 Millionen Euro dotierten Gottfried Wilhelm Leibniz-Preise 2022. Das teilte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) am Donnerstag in Bonn mit. Die Preisträger seien aus 134 Vorschlägen ausgewählt worden. Mit der Auszeichnung würdigt die DFG „herausragende Arbeiten aus allen Wissenschaftsgebieten“.

Der Leibniz-Preis wird seit 1986 jährlich von der DFG vergeben und gilt als der renommierteste Forschungspreis in Deutschland. Dieses Mal kommen je vier Preisträger aus den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie den Naturwissenschaften und zwei aus den Lebenswissenschaften. Unter ihnen ist Eileen Furlong, Funktionelle Genombiologie am European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg. Die weiteren Forscher kommen unter anderem vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), der Justus-Liebig-Universität Gießen, der Universität Konstanz, der Philipps-Universität Marburg, der TU Darmstadt oder von der Eberhard Karls Universität in Tübingen. dpa