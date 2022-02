Lawinenhunde erschnuppern verschüttete Menschen

Berlin/Oberau. „Suuuuuch! Such voran!“ Andreas Hammerstingl hat die Worte kaum ausgesprochen, da sprintet Hündin Thea durch den Schnee. Gefühlte Sekunden später stoppt sie aus vollem Lauf und gräbt ihre Vorderpfoten wie Schaufeln in die weiße Masse. Ein spitzes Bellen – es ist vollbracht: gesucht und gefunden! Thea hat soeben einen jungen Mann gerettet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den Ernstfall üben

„Das war jetzt nur eine Übung“, sagt Hammerstingl, der im bayerischen Oberau im Zugspitzgebiet von morgens neun bis nachmittags um 16 Uhr für den Ernstfall probt. Natürlich wird die fünf Jahre alte Australian-Shepherd-Hündin ausgiebig gelobt. Vor Freude tollt sie durch den Schnee und stürzt sich auf ihre Extrawurst. Sie hat ihre Aufgabe bravourös gemeistert, sagt der Leiter der bayerischen Lawinenhundestaffel Hochland. Schon bald könnte ein echter Rettungseinsatz folgen, denn es herrscht massive Lawinengefahr in den Alpen.

Zwar wurde die Warnstufe von „großer Gefahr der Stufe vier“ auf „erhebliche Gefahr der Stufe drei“ zurückgenommen. Allerdings sei das keine wirkliche Entwarnung. „Bei Stufe drei passieren die meisten Unfälle“, sagt Thomas Feistl, Leiter der Lawinenwarnzentrale in Bayern. „Es gehört aber lawinenkundliches Beurteilungsvermögen dazu. Und dabei können Fehler passieren“, so Feistl. Wie am Wochenende in Österreich, als neun Menschen in Lawinen starben. Am Montag wurden zwei weitere Tote aus den französischen Alpen gemeldet. Noch nie waren folglich Lawinenhunde so nötig wie in diesem Jahr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Deshalb sei das Training so enorm wichtig. Die Tiere müssten lernen, hoch konzentriert zu arbeiten, so Staffelleiter Hammerstingl, der seine Lebensretter von Welpen an aufzieht. „Wenn man sich den Wurf anguckt, sieht man ziemlich schnell, wer sich eignet“, sagt er.

Das richtige Tier auswählen

Die Verspielten und die Kontaktfreudigen kämen in die engere Auswahl. Im Ernstfall komme es genau darauf an: Dass das Tier motiviert ist, seine Aufgabe zu erfüllen. Und dass die Kommunikation zwischen Mensch und Tier bestens funktioniert. In einer Viertelstunde, so sagen Experten, sollte ein Hund zur Stelle sein. Doch das sei schon Illusion, so Hammerstingl. Der Hund muss ja erst in das Lawinengebiet gebracht werden – mit dem Auto, meist aber mit dem Helikopter.

Doch auch wenn mehr Zeit vergeht – die Chancen, Leben zu retten, bestehen. Immer wieder hört man von Fällen wie diesem, als Bergretter Stefan Hochstaffl mit seinem Lawinenhund Sam im Skigebiet Hochzillertal einen verschütteten 21-Jährigen retten konnte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Gegen Mittag waren drei Skilehrer mit Snowboards unterwegs und wurden von einer Lawine erwischt. Einer konnte sich befreien, musste aber erst ins Tal abfahren, um Hilfe zu holen, weil keiner ein Handy dabeihatte.

Der zweite Snowboarder versuchte dann verzweifelt, den Verschütteten zu finden. Ohne Erfolg. Erst Sam gelang es, den Mann zu finden: Mehr als eine Stunde war er fast einen halben Meter tief verschüttet. Ohne Sam, so die Experten, hätte er das nicht überlebt.

Besseres Geruchsvermögen

Trotz aller technischen Errungenschaften gilt der Lawinenhund dem Menschen als deutlich überlegen. Er ersetzt bei der Suche nach Verschütteten etwa 20 Bergwachtleute, so Lawinenspezialisten der Lawinen- und Suchhundestaffel in der Bergwachtregion Chiemgau. „Und sein Geruchsvermögen ist rund 50-mal besser wie das des Menschen.“

Nicht jeder Hund ist ein geborener Held, der nach drei Jahren als Azubi das Diplom zum Lawinenhund erhält. Der Bernhardiner übrigens hat ausgedient. Er ist zu schwer für den Job und würde einbrechen. Heute zählen Australian Shepherds, Labradore, Golden Retriever und Border Collies zu den Favoriten. Und natürlich Schäferhunde. So wie Kanda aus Hammerstingls Staffel, die wie viele andere Lawinenhunde auch im Sommer im Einsatz ist. „Sie ist einfach super. Sie hat nach einer Nacht einen Mann aus alpinem Gelände gerettet.“