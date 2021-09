Lava bringt den Atlantik zum Kochen

Santa Cruz de La Palma. Am elften Tag des Vulkanausbruchs auf La Palma war es soweit: Der Lavastrom erreichte die Küste der Kanareninsel und stürzt seither über eine gut 100 Meter hohe Steilküste in den Atlantik. Behörden warnten vor gefährlichen Dämpfen. „Die Lava hat das Meer erreicht“, twitterte das Spanische Institut für Meereskunde am Mittwoch und veröffentlichte Bilder.

Auf ihnen ist zu sehen, wie sich die glühend-orange Masse wasserfallartig über Klippen in den Atlantik ergießt. Im Morgengrauen wurden dann die riesigen Wolken aus verdampfendem Meerwasser sichtbar. Vor der Küste bildete sich eine Pyramide aus Lava. Die Bilder erinnern an Hawaii, wo solche Urgewalten der Natur schon lange zu einer Touristenattraktion geworden sind.

Vielen Menschen war am Mittwoch jedoch nicht nach Vorfreude über zahlungskräftige Besucher zumute. Sorge bereiteten vor allem die aus dem Meer aufsteigenden Dämpfe, die unter anderem stark ätzende Salzsäure enthalten. Sie entsteht, wenn die 1000 Grad heiße Lava in das nur 20 Grad warme Meer stürzt, das Chlorid enthält. Salzsäure kann zu Verätzungen der Haut, starken Atembeschwerden und Reizungen der Augen führen. Zudem können sich winzig kleine Vulkansplitter bilden, die zu Verletzungen in der Lunge führen könnten, warnte die Vulkanologin Claudia Rodríguez.

Die Behörden hatten vorsorglich für vier Ortsteile eine Ausgangssperre verhängt. Menschen sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Im Freien solle man sich ein nasses Tuch vor Mund und Nase binden. Der Wind war blies die Schwaden zunächst aufs Meer hinaus. Der Vulkan speit inzwischen mehr Lava als am Anfang, die aus größerer Tiefe aufsteigt und deshalb heißer, dünnflüssiger ist und schneller fließt. In Medien wird von einem „Ausbruch wie auf Hawaii“ gesprochen. dpa

