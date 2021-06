Königspaar in Berlin

Berlin. Das niederländische Königspaar kommt für drei Tage nach Berlin. Während ihres Staatsbesuchs vom 5. bis 7. Juli werden Willem-Alexander (Bild oben) und Máxima (unten) auch mehrere Termine mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) absolvieren, wie die Berliner Senatskanzlei am Montag mitteilte.

© picture alliance/dpa/ANP

Dazu gehört am 5. Juli eine Visite am Brandenburger Tor. Anschließend trägt sich das Königspaar im Berliner Rathaus in das Goldene Buch der Stadt ein. Am 7. Juli begleitet Müller die niederländischen Gäste dann an die Technische Universität, wo sie sich über Schlüsseltechnologien informieren wollen, sowie zum Landschaftspark Herzberge in Lichtenberg und ins Humboldt Forum in Mitte. Wie bei Staatsbesuchen üblich, stehen in Berlin auch politische Gespräche auf höchster Ebene auf dem Programm. Zuletzt weilten Willem-Alexander und Máxima vor zwei Jahren in der Region. Damals besuchten sie mehrere Orte in Brandenburg, darunter Schloss Sanssouci. dpa