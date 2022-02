Königin wertet Camilla auf

Sandringham. Zu ihrem 70. Thronjubiläum sichert Queen Elizabeth II. ihr Vermächtnis – mit einer aufsehenerregenden Botschaft. Dabei ist es selten, dass sich die Königin direkt an ihr Volk wendet. Besonders am 6. Februar, dem Todestag ihres Vaters und damit Jahrestag ihrer Thronbesteigung, mag sie es ruhig. Dieses Jahr ist anders. Zwar verbringt die 95-Jährige den Tag auch diesmal auf ihrem ostenglischen Landsitz Sandringham. Doch was der Buckingham-Palast in die Welt schickt, hat es in sich: Camilla, die Frau von Thronfolger Prinz Charles, Elizabeths ältestem Sohn, soll eines Tages Queen genannt werden. Nach Ansicht von Experten ist das spektakulär. Die Frage, ob Camilla sich „Queen Consort“ nennen darf, ist umstritten. Noch immer machen einige Briten Camilla für das Aus der Ehe von Charles mit Prinzessin Diana verantwortlich.

Königin Elizabeth II. in einem Zimmer auf dem Landsitz Sandringham.

Doch mit ihrem öffentlichen Statement hat die Queen die Position Camillas im Königshaus auf eine neue Stufe gestellt. In den vergangenen Jahren ist die Herzogin von Cornwall beim Volk immer beliebter geworden und hat sich als prominentes Mitglied der Royal Family etabliert. Die 74-Jährige gilt als nahbar, bodenständig und humorvoll. Der frühere BBC-Royal-Korrespondent, Peter Hunt, betonte, die Queen mache mit ihrer Botschaft die Monarchie zukunftssicher. Und: „Für Camilla ist der Weg von der dritten Person in einer Ehe zur zukünftigen Queen abgeschlossen.“

Charles reagiert emotional

Charles reagierte emotional. „Uns ist die Ehre, die der Wunsch meiner Mutter bedeutet, äußerst bewusst“, schrieb der 73-Jährige in einer Botschaft. Seiner Gattin machte er in der Nachricht eine Liebesbekundung: „Während wir uns gemeinsam bemüht haben, Ihrer Majestät und den Menschen in unseren Gemeinden zu dienen und sie zu unterstützen, war meine geliebte Frau durchweg meine eigene unerschütterliche Stütze.“ dpa