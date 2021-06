Kind wird entschädigt

Limburg. Nach einem folgenschweren Vorfall im Krankenhaus hat das Landgericht Limburg einem Kind eine Million Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Das teilte das Gericht am Montag mit. Eine Zivilkammer sah es als erwiesen an, dass der damals ein Jahr alte Junge bei der Gabe eines Antibiotikums derart geweint und geschrien hatte, dass er sich an einem zuvor gegessenen Stück Apfel verschluckte. In der Folge habe er schwerste Hirnschäden erlitten.

AdUnit urban-intext1

Bei der Höhe des Schmerzensgeldes orientierte sich die Kammer der Mitteilung zufolge an den fatalen Konsequenzen: Der Junge werde nie „ein auch nur näherungsweise normales Leben“ führen. Gefordert hatte dieser ein Schmerzensgeld von mindestens 500 000 Euro. Zur Zahlung der Summe nebst Zinsen verurteilt wurden laut Gericht das betreffende Krankenhaus im Kreis Limburg-Weilburg, eine Krankenschwester sowie eine Belegärztin.

Der Fall hatte sich im Dezember 2011 ereignet. Das Kind sei wegen eines Infekts in die Klinik gekommen. Über einen Portzugang habe der Einjährige die Arznei bekommen sollen. Die Krankenschwester habe gewusst, dass das Kind kurz zuvor gegessen hatte, urteilte das Gericht. Sie hätte damit rechnen müssen, dass sich der Junge über die Medikamentengabe aufregen würde und daher damit länger warten müssen. Die eingeleiteten Rettungsmaßnahmen seien zudem „fehlerhaft und in der durchgeführten Form sogar schädlich gewesen“. dpa