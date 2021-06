Kind lebend gefunden

Lissabon. Portugal feiert ein kleines Wunder: Ein seit Mittwochmorgen vermisstes zweieinhalbjähriges Kind ist nach 40 Stunden in einem Waldgebiet lebend gefunden worden – in etwa vier Kilometer Entfernung von der Wohnung der Eltern. Noah sei am Donnerstagabend von Passanten gesehen worden, die die Polizei alarmiert hätten, berichtetet die Zeitung „Diário de Notícias“ am Freitag unter Berufung auf die Behörden.

AdUnit urban-intext1

Der Junge sei vermutlich weggelaufen, es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, sagte ein Polizeisprecher. Das Kind weise leichte Kratzer auf und sei geschwächt, ansonsten gehe es ihm aber gut. Aus Sicherheitsgründen habe es die Nacht in einer Klinik verbracht.

Die Suche nach Noah, an der fast 130 Angehörige des Zivilschutzes, von Polizei und Feuerwehr mit Hilfe von Drohnen und Freiwilligen teilgenommen hatten, hatte Portugal in Atem gehalten. Am Freitag war die gute Nachricht Hauptthema vieler TV-Sendungen und auch in sozialen Netzwerken. Die Zeitung „Correio da Manha“ und andere Medien titelten unisono: „Ein Wunder!“. dpa