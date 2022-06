Kevin Spacey vor Gericht in London eingetroffen

London. Im Prozess um Vorwürfe sexueller Übergriffe ist der Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey am Donnerstag vor Gericht in London eingetroffen.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich der zweifache Oscar-Preisträger durch eine Menschenmenge den Weg ins Gerichtsgebäude des Westminster Magistrates Court bahnte. Auf Fragen von Reportern antwortete er nicht.

Der 62-Jährige muss sich dort wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe in vier Fällen gegen drei verschiedene Männer verantworten. Die mutmaßlichen Taten sollen in den Jahren 2005 bis 2013 in London und der Grafschaft Gloucestershire geschehen sein. In einem weiteren Fall lautet die Anklage auf «penetrierende sexuelle Aktivität ohne Zustimmung».

Laut dem US-Sender ABC hatte Spacey zuvor mitgeteilt, er begrüße die Mitteilung der britischen Staatsanwaltschaft, die darauf hingewiesen habe, dass er das Recht auf einen fairen Prozess habe und so lange als unschuldig gelte, bis das Gegenteil bewiesen sei. Er werde sich dem Verfahren stellen, so Spacey weiter. Er fügte hinzu: «Ich werde mich gegen diese Vorwürfe verteidigen und bin optimistisch, dass meine Unschuld nachgewiesen wird.»