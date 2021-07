Kaum noch Hoffnung für Vermisste

Leverkusen. Nach der Explosion in einer Leverkusener Müllverbrennungsanlage ist am Mittwoch die Frage nach Gefahren für die Bevölkerung in den Vordergrund gerückt. Das Landesumweltamt (LANUV) teilte mit, man gehe „derzeit“ davon aus, dass über die Rauchwolke „Dioxin,- PCB- und Furanverbindungen“ in die umliegenden Wohngebiete getragen worden seien.

Die Betreiber-Firma des von der Detonation erschütterten Chemparks erklärte derweil, dass sie vom Tod der noch vermissten fünf Mitarbeiter ausgehe. Die Explosion hatte mindestens zwei Menschen getötet, 31 wurden nach Angaben des Betreibers Currenta verletzt. Die Ursache für die Detonation ist noch unklar.

Nach dem Unglück hatten Tanks gebrannt, in denen laut Currenta „organische Lösungsmittel“ gelagert waren. Anschließend stieg eine Rauchwolke auf, Rußpartikel gingen auf Ortschaften nieder. Unklar war, welche Stoffe sich im Rauch befunden hatten. Die Stadt empfahl, kein Obst oder Gemüse aus dem Garten zu essen.

Handschuhe bei der Gartenarbeit

Das LANUV erklärte, nach seinen Informationen seien in den Tanks unter anderem chlorierte Lösungsmittel gelagert worden. „Die besondere Problematik bei Stoffen, die Chlor beinhalten, ist, dass bei einem Verbrennungsprozess Chlorverbindungen zu Dioxin- oder PCB-Verbindungen werden können“, erläuterte ein Sprecher. In welcher Konzentration dies geschehen sei, werde aktuell noch untersucht.

Da die Analyse noch ausstand, hielt die Stadt ihre Empfehlungen aufrecht. Neben Obst und Gemüse seien auch Gartenmöbel oder Pools zu meiden. Wer im Garten arbeiten müsse, sollte Handschuhe tragen. Spielplätze in den nahe gelegenen Stadtteilen blieben vorerst gesperrt.

Am Unglücksort ging die Suche nach den Vermissten weiter. „Wir müssen leider davon ausgehen, dass wir die fünf Vermissten nicht lebend finden“, sagte Currenta-Chef Frank Hyldmar. dpa