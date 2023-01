Los Angeles. Hochwasser umgibt ein Haus in Chualar, nachdem der Salinas River über die Ufer getreten ist. Die schweren Unwetter in Kalifornien mit bislang 19 Toten nehmen auch nach drei Wochen kein Ende. Der sonst sonnenverwöhnte US-Bundesstaat wurde am Wochenende erneut von heftigem Regen, Sturm und Schneefall getroffen, wie der Wetterdienst meldete. Für rund 25 Millionen Einwohner galt eine Hochwasserwarnung, Tausende Haushalte waren ohne Strom. Präsident Joe Biden rief den Katastrophenfall für Kalifornien aus. So können Bundesmittel etwa für den Wiederaufbau und nicht versicherte Schäden freigegeben werden, wie das Weiße Haus am späten Samstagabend (Ortszeit) mitteilte. Ein Ende der Unwetter, die seit 27. Dezember toben, ist weiter nicht in Sicht. Bild: Noah Berger/AP/dpa

